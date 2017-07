Albbruck Geplante Firmen-Ansiedlung in Kiesenbach: Bürgerinitiative sammelt Unterschriften

Eine Bürgerinitiative will die Ansiedlung einer Abbruch-Firma im Gewerbegebiet Kiesenbach verhindern. Die Liste soll in der nächsten Gemeinderatssitzung übergeben werden. Bürgermeister Thomas Kaiser weist allerdings darauf hin, dass in dieser Sache noch entschieden sei und dass es hierzu noch eine Infoveranstaltung geben wird.

Albbruck – Wie berichtet, hat sich im Albbrucker Ortsteil Kiesenbach eine Bürgerinitiative (BI) formiert, mit dem Ziel, die Ansiedlung einer Abbruch-Firma mit Schredder-und Kleinbetonanlage im benachbarten Gewerbegebiet "Rütte-Allischmatten" zu verhindern. Das Gewerbegebiet liegt zwischen B 34 und der Eisenbahnlinie, in direkter Nachbarschaft zum Wohngebiet Kiesenbach. In einem ersten Schritt haben es sich die Initiatoren um Stefan Späth, Mathes Binkert, Stefan Hüner und Engelbert Brüstle zur Aufgabe gemacht, die Bevölkerung zu informieren und Unterschriften zu sammeln.

"Wir sind mit unserer Unterschriftenaktion in den Ortsbereichen Kiesenbacherstraße, Siedlung und Kiesenbach fast durch", berichtet Stefan Späth, "wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass es einen riesigen Diskussions- und Informationsbedarf gibt". Bis auf eine Handvoll Ausnahmen hätten alle Haushalte unterschrieben, "für uns eine überwältigende Zustimmung zu unserer Initiative", so Späth. Da anzunehmen sei, dass es nicht nur Beeinträchtigungen in der unmittelbaren Nachbarschaft, sondern auch für den Kernort geben wird, soll die Aktion auch auf anliegende Wohnbereiche ausgedehnt werden. Geplant ist, in Absprache mit Bürgermeister Stefan Kaiser, die Unterschriften, bei der nächsten Gemeinderatssitzung zu überreichen.

Des Weiteren verweist die BI auf den stark angewachsenen Verkehr in der Kiesenbacher Straße. Um dies auch mit Zahlen belegen zu können, wurde an mehreren Tagen eine repräsentative Verkehrszählung durchgeführt. Dabei wurden täglich mehr als 3500 motorisierte Verkehrsbewegungen registriert, hochgerechnet auf die Woche seien das über 24 000 . Dabei sei man auch zu der Erkenntnis gelangt, dass die Verkehrsfrequenz tagsüber gleichbleibend hoch ist, was offensichtlich in Zusammenhang mit der Erschließung neuer Wohngebiete stehe. Dazu stellte Stefan Späth klar: "Wir sind nicht gegen die Erschließung neuer Wohngebiete. Den damit zusammenhängenden Verkehr können und wollen wir auch nicht verurteilen, genau so wenig wie die Beeinträchtigung durch die B 34 und die Bahn. Aber es muss uns doch gestattet sein, darauf hinzuweisen, dass nach all den Lärm- und Abgasemissionen uns jetzt nicht auch noch eine Schredderanlage vor die Haustüre gesetzt werden kann. Irgendwann ist es genug!"

Bei einem Gespräch mit Stefan Kaiser habe die BI darauf hingewiesen, dass es für die Anwohner keine Lösung sein könne, stärkere Schutzmauern, höhere Erdhügel oder eine zusätzliche Bepflanzung einzuplanen, sondern dass der Standort an sich völlig ungeeignet für eine derartige Nutzung sei. Die BI hat sich auch mit dem Landratsamt als Genehmigungsbehörde in Verbindung gesetzt, um weitere Informationen zu erhalten und auf die Sorgen der Bevölkerung hinzuweisen. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser, dass die Sache noch keineswegs entschieden sei. Die Baufirma bereite derzeit alle erforderlichen Unterlagen vor, danach werde eine Infoveranstaltung für die Bürger stattfinden, unter Beteiligung der Firma Decker, Gutachtern und Vertretern des Landratsamtes. "Das wird aber vermutlich erst nach den Sommerferien der Fall sein", sagte Bürgermeister Stefan Kaiser. "Eine Entscheidung im Gemeinderat wird auf alle Fälle erst nach Vorliegen aller relevanten Gutachten und nach der Durchführung der Bürgerinfo getroffen werden."

Die Planung

Das Gewerbegebiet "Rütte- Allischmatten" liegt seit vielen Jahren brach. Das 5,4 Hektar große Gelände erstreckt sich zwischen dem Autohaus Ebner und der Tennishalle, zwischen der B 34 und der Bahnlinie. Der Zugang erfolgt über eine Stichstraße, die den Mühle- und den Fuhlenbach quert. Jetzt will die ortsansässige Firma Decker-Bau das gesamte Areal erwerben, um hier ihren Firmensitz und ihre Betriebsanlagen einzurichten. Neben Werkstätten, Lastwagen- und Auto-Stellplätzen, Garagen, Lagerboxen, Verwaltungsgebäude, Fahrzeugwaage und Waschanlage sind auch eine Kleinbetonanlage und eine Brechanlage geplant, die aber nach der vorliegenden Planung komplett eingehaust werden soll, um die Lärm- und Staubemissionen in Grenzen zu halten.