Albbruck Gemeinderat vergibt Aufträge

Gemeinderat vergibt in seiner jüngsten Sitzung zahlreiche Aufträge.

Albbruck (tao) In der jüngsten Sitzung vergab der Gemeinderat Aufträge im beträchtlichen Umfang. Mit den Erschließungsarbeiten des Neubaugebietes "Eichhölzle II" an der Hauensteiner Straße, so Bürgermeister Stefan Kaiser, soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Den Zuschlag für die Erschließungsplanung und die Bauleitung in Höhe von 130 000 Euro ging an das Planungsbüro Ernst Kaiser aus Waldshut-Tiengen, das schon im Vorfeld für dieses Projekt tätig war. Das Bauamt der Gemeinde braucht ein neues Vermessungsgerät. Beschlossen wurde, ein Vorführgerät, Baujahr 2012, zum Preis von 34 500 Euro anzuschaffen. Eine Reihe von Sanierungsmaßnahmen steht für Unteralpfen an. Der größte Brocken entfällt auf die Sanierung der Gemeindehalle. Für diese Maßnahme wurden zunächst Ingenieurleistungen in Höhe von 126 500 Euro an die Firma Allcan vergeben. Stefan Kaiser im Gemeinderat: "Das Projekt begleitet uns schon seit einigen Jahren." Die Sanierung werde sich sehr komplex und umfangreich gestalten, daher seien die Gesamtkosten, die nach früheren Schätzungen im Millionenbereich liegen, derzeit noch nicht absehbar. Der Auftrag für die Neuverkabelung und Ergänzungen zur Straßenbeleuchtung in der Leiterbachstraße und Nebenstraßen ging für 37 220 Euro an die ED Netze Rheinfelden. Vorgesehen ist, in den nächsten beiden Jahren das gesamte Überleitungsnetz, inklusive Dachständer, abzubauen und die Versorgung der einzelnen Anwesen über Kabelanschlüsse sicherzustellen. Davon ist auch die gesamte Straßenbeleuchtung tangiert, da in Teilbereichen die Zuleitung der Straßenbeleuchtung über den "fünften Draht" der Dachständer erfolgt.

Als dritte Maßnahme soll das Unteralpfener Pumpenhaus an der "Waldshuter Gass" im Zusammenhang mit der Neuordnung der Wasserversorgung in den Bergdörfern wieder in Betrieb genommen werden. In diesem Fall gehe es darum, so Stefan Kaiser, das alte Pumpwerk der ehemaligen Unteralpfener Wasserversorgung entsprechend zu sanieren, um das in diesem Bereich nicht genutzte Quellwasser optimal in die Gesamtversorgung einzubinden. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe dreier Gewerke in Höhe von 30 500 Euro zu. Die Zimmerarbeiten und der Fassadenbau werden von der Firma Matthias Maise aus Unteralpfen für insgesamt 2200 Euro ausgeführt, die Blechnerarbeiten für 8500 Euro von der Firma Ganter aus Albbruck.