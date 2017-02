Albbruck Friedhöfe der Gemeinden verändern ihr Gesicht

Nachfrage nach Urnengräber steigt stark an. Erdbestattungen in Albbruck weiter im Rückzug. Bürgermeister belegt Entwicklung mit Zahlen.

Das Gesicht unserer Friedhöfe wandelt sich. Das konnte Bürgermeister Stefan Kaiser in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit deutlichen Zahlen belegen. Danach ist die Nachfrage nach Urnengräbern stark angestiegen, sie lag in den vergangenen vier Jahren, von 2012 bis 2016, auf den drei Albbrucker Friedhöfen in Albbruck, Birndorf und Unteralpfen bei 62 Prozent. Nur noch 38 Prozent der Verstorbenen wurden im traditionellen Sarg in Erdgräbern beigesetzt.

"Darauf müssen wir als Gemeinde reagieren und uns auf eine geänderte Nutzung einstellen", sagte Stefan Kaiser. Während einerseits die vorhandenen Urnengräber knapp werden, ist andrerseits die Zahl der freien Erdgräber ständig im Steigen begriffen.

Am Beispiel Albbruck: Hier wurden in dem Vierjahreszeitraum 174 Gräber aufgegeben und nur 51 neu belegt. In Birndorf lag das Verhältnis bei 39 zu 34 und in Unteralpfen bei 29 zu 14. In manchen Grabfeldern, so führte Ortsbaumeister Markus Strittmatter aus, befänden sich nur noch vereinzelt Gräber. Gleichzeitig bestünde dringender Handlungsbedarf für neue Urnengräber, vor allem auf den Friedhöfen Albbruck und Birndorf. So seien in Albbruck nur noch neun Urnengräber frei. Daher wurde ein Teil im südlichen Bereich neu überplant.

Hier sollen 69 neue Urnengräber angelegt werden, in ähnlicher Ausführung wie die bestehenden Urnengräber, 80 mal 80 Zentimeter groß. In einem Grab können bis zu vier Urnen bestattet werden. Auf dem Birndorfer Friedhof stehen noch vier Urnengräber im neuen Teil zur Verfügung. Da dieses Feld nicht mehr erweitert werden kann, müsste im alten Teil ein neues Urnenfeld angelegt werden. Hier sollte, so Strittmatter, eine Fläche für mindestens zwanzig Urnengräber vorbereitet werden. Dazu mahnte Gemeinderat Claus Schlachter an, darauf zu achten, dass die Gräber nicht von der bestehenden Hecke überwachsen werden und dass das im Randbereich liegende Gelände nicht weiter abrutsche.

Dazu erklärte Strittmatter, dass entsprechende Messungen vorgenommen wurden, aber das Gelände habe sich keinen Millimeter bewegt. Gemeinderat Lorenz Schäfer regte an, den Birndorfer Friedhof insgesamt neu zu überplanen, Wege einzufassen und Grünflächen anzulegen. Bürgermeister Stefan Kaiser erklärte dazu, dass im Zusammenhang mit der geplanten Sanierung der Friedhofskapelle auch Verbesserungen an den Anlagen vorgenommen werden könnten. Von Bäumen riet er ab, das könnte wegen des Laubfalls wieder zu Protesten führen. Allerdings warte man noch auf eine Zusage der beantragten Landesmittel.

Auf dem Unteralpfener Friedhof sind noch zwei Plätze frei, so dass eine neue Reihe vorbereitet werden müsste. Für die Anlage neuer Grabfelder in Albbruck und in Birndorf veranschlagte Stefan Kaiser Bürgermeister Kosten in Höhe von 32 000 Euro. Der Gemeinderat stimmte den außerplanmäßigen Ausgaben zu.