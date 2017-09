Albbruck Freibad Albbruck kann recht gute Saisonbilanz vorweisen

3200 Gäste mehr als im Vorjahr: So lautet die diesjährige Bilanz des Freibads in Albbruck. Auch Schwimmkurse waren sehr begehrt und sind für kommendes Jahr schon fast ausgebucht. Einzig ein starker Sturm, der Bäume entwurzelte, und ein Einbruch trüben den Rückblick etwas.

Letzter Badetag: Am Montag, 11. September um 18 Uhr schließt das Freibad Albbruck für dieses Jahr seine Pforten. Immerhin konnten 55 000 Badbesucher registriert werden, was 3200 mehr sind als im vergangenen Jahr. Entscheidend besser waren die Zahlen 2015 aber wesentlich schlechter 2014 und in früheren Jahren. Zahlen wie im Super-Sommer 2003 mit über 90 000 und 1991 sogar mit der absolut besten Saison und 98 390 Besuchern seien kaum mehr zu erreichen, so der langjährige Albbrucker Schwimmmeister Dieter Gleichauf. Schließlich hätten die Schwimmbäder in den westlichen Nachbarorten auch aufgerüstet.

„Wir hatten dieses Jahr keinen einzigen Tag ohne Besucher“, versicherte Dieter Gleichauf. Es sei keine durchgehend gute Saison aber auch nicht anhaltend schlechte Wetterlage gewesen. „Mit 1850 Badegästen war der 28. Mai der beste Tag der Saison“. Seine Vermutung, dass diese Zahl dieses Jahr nicht übertroffen wird, hatte sich bestätigt, erinnert sich Dieter Gleichauf, der in diesem Jahr die Betriebsleitung vom Albbrucker Schwimmbad an Sohn Sebastian abgegeben hatte. Auch die Einnahmen waren mit 99 100 Euro um über 5000 Euro höher als 2016. Allein der Vorverkauf hatte 28 575 Euro in die Gemeindekasse gebracht.

Bei allen Erfolgszahlen ist dem dreiköpfigen Schwimmmeisterteam in das sich neben Vater und Sohn Gleichauf auch Tamas Takacs eingeklinkt hat am Wichtigsten, dass sich keine Badeunfälle ereigneten und lediglich Insektenstiche oder Platzwunden beklagt wurden.

Wegen der großen Nachfrage hatte Sebastian Gleichauf das übliche Schwimmmkursangebot um einen weiteren aufgestockt. Neben den 48 Kindern, haben in einem gesonderten Kurs junge Flüchtlinge das „Seepferdchen“ absolviert. „Wir sind sogar für 2018 so gut wie ausgebucht“, versicherte Sebastian Gleichauf.

Wenn das Bademeisterteam vor der Einwinterung jetzt Bilanz zieht, gibt es auch unangenehme Erinnerungen. Zu ihnen zählt der starke Sturm, der sieben alte Bäume auf dem Areal zu Fall brachte und jede Menge zusätzliche Arbeit notwendig machte. Zu den Negativereignissen mit unübersehbarem Schaden zählen ein Einbruch und ein Einbruchsversuch. Von der diesjährigen Personalsituation zeigte sich Dieter Gleichauf sichtlich enttäuscht. Die Zuverlässigkeit der Minijobber und geringfügig Beschäftigen habe stark nachgelassen und dazu geführt, dass zusätzliche Arbeiten vom Stammpersonal hätten ausgeführt werden müssen.