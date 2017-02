Albbruck Frauenfasnacht in Birndorf: Närrinnen außer Rand und Band

Frauen versprühen in Birndorf viel Frohsinn und Charme. Doch einige Närrinnen entpuppen sie als wahre Plaudertaschen.

Birndorf – Alle, die auf das „Birndorfer Nachtleben“ gespannt waren, erlebten bei der Frauenfasnacht ein an Höhepunkten reiches Programm. Die beiden Zeitungsausträger „Anton“ (Netti Berger) und „Isidor“ (Isolde Lauber) heizten während der Moderation des Programms nicht nur die Spannung auf die einzelnen Beiträge an, sondern waren gleichzeitig selbst eine der Glanznummern des Nachmittages. Ihnen lag die Verbreitung der Nachrichten mehr noch am Herzen als die Verteilung der Tageszeitungen.

Wer glaubte, dass mit Waldemar Werner am Akkordeon lediglich ein Mann in die heiligen Hallen der Birndorfer Frauenfasnacht wagte, hatte auf den zweiten Blick festgestellt, dass sich hinter der Fassade zweier kostümierter Besucherinnen die Pfarrer Hans-Joachim Greulich und Klaus Fietz versteckten. Wie im rollierenden System dieser traditionellen Veranstaltung üblich, deren Fortbestand mit dem tanzenden Narrensamen sicherlich gewährleistet ist, lag in diesem Jahr die Programmgestaltung bei den Birndorfer Frauen, der Küchendienst in der Zuständigkeit der Bucher Frauen.

Die Birkinger und mit ihnen auch die vielen närrischen Besucherinnen konnten sich ganz dem „Birndorfer Nachtleben“ hingeben. Dabei durften sie am Bettgeflüster von Oma (Marianne Höfler) und Opa (Ute Studinger) teilhaben. Eine ganz andere Begegnung im Schlafzimmer musste Marinanne Binkert erleben, als plötzlich ein Monster (Uli Gässler) unter dem Bett hervor gekrochen kam.

Aus allen Teilen von Birndorf kamen die Akteurinnen. So gaben sich Brigitte Binkert und Marion Kuder ganz den lateinamerikanischen Rhytmen hin, ohne dabei nur ein Wort zu verlieren. Wild trieben es die gespenstigen Frauen aus dem "Kreuzach" mit ihrem Tanz, der mit sportlichen Höchstleistungen konkurrieren konnte.

Ihre makabren Erfahrungen im Wartezimmer ihres Hausarztes schilderte die schrullige Patientin (Helen Böhler) ihrer Nachbarin (Conny Schäuble). Der Wahrheit entsprechen sollen die Neuigkeiten, die von den drei im Junggesellenbrunnen nach Erholung suchenden Badenixen Marianne Höfler, Anita Eckert und Sandra Ebner unters närrische Volk gebracht wurden.

Die Stimmung auf den Siedepunkt brachte schließlich der von Andrea Bächle geleitete närrische Frauenchor. „Birndorfer Nächte sind lang, aber dann" und viele weitere bekannte Ohrwürmer hatten am Ende das Ausrufezeichen gesetzt hinter ein hochkarätiges an Abwechslung nicht zu übertreffendes Programm, in das sich auch "Klausine" Pfarrer Klaus Fietz eingeklinkt hatte.

Bildergalerie im Intenet: www.suedkurier.de/bilder