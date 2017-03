Albbruck Franz Bayer aus Unteralpfen wird 70

Der frühere Betriebsratsvorsitzende der Papierfabrik Albbruck feiert heute Geburtstag. Auch um die Blasmusik am Hochrhein hat sich der Jubilar verdient gemacht, von 1999 bis 2015 war er Präsident des Blasmusikverbandes.

Unteralpfen (de) der langjährige Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein und ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Papierfabrik, Franz Bayer aus Unteralpfen, feierte seinen 70. Geburtstag.

Hierzu machte Bürgermeister Stefan Kaiser dem Jubilar, der von 1999 bis 2009 im Albbrucker Gemeinderat saß, seine Aufwartung. Schon früh hatte der Jubilar nach dem Tod seines Vaters 1955 die harte Arbeit auf der Landwirtschaft kennen gelernt. In Waldshut absolvierte er seine Elektrikerlehre. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche zog es Franz Bayer in die Ferne. Bei Siemens in Mannheim erweiterte er seine beruflichen Kenntnisse und war danach auf den Großbaustellen des Kraftwerkbaus eingesetzt. Nach dem Wehrdienst in Stetten am kalten Markt wurden ihm während eines Montageseinsatzes seines vorigen Arbeitgebers in der Papierfabrik Albbruck die Übernahme in deren Elektroabteilung angeboten. Daraus wurden für Franz Bayer schließlich 40 Jahre seines Arbeitslebens.

Ebenso lange war der begeisterte Blasmusiker, der 1982 mit Ehefrau Gerda eine Familie gründete, die sich um zwei Kinder vergrößerte aktives Mitglied im Musikverein Unteralpfen. Insgesamt 24 Jahre leistete er wertvolle Vorstandsarbeit, wobei ihm die Nachwuchsförderung und stetige Weiterbildung der Musiker sehr am Herzen lag. 1975 gehörte Franz Bayer zu den Gründern der vereinseigenen Tanzmusikabteilung "Die lustigen Steinbachtaler". 15 Jahre spielte er zudem im Musikzug St. Florian in Waldshut. Darüber hinaus widmete sich der Jubilar auch der Verbandsarbeit. Zwölf Jahre war Franz Bayer Bezirksvorsitzender des Arbeitsbezirkes 2 und von 1999 bis 2015 Präsident des Blasmusikverbandes.