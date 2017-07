Albbruck Förderverein der Albbrucker Grund- und Gemeinschaftsschule zieht Bilanz

Der Förderverein der Albbrucker Grund- und Gesamtschule bestätigt Vorsitzende Mechthild Kaiser im Amt. Neuer Kassierer ist Dieter Baumgartner.

Albbruck – Seit 15 Jahren gibt es den Förderverein der Albbrucker Grund- und Gemeinschaftsschule. Die wiedergewählte Vorsitzende Mechthild Kaiser freute sich, dass verschiedene Vorstandskollegen von Beginn an mit dabei sind. Wiedergewählt wurde auch der stellvertretende Vorsitzende Frank Christof und Schriftfüherin Ute Weissmann. Neuer Kassierer ist Dieter Baumgartner. Er hat die Vereinskasse von Brigitte Kirves übernommen, die nach vielen Jahren jetzt ins Team der Beisitzer gewählt wurde zusammen mit Daniela Gabriel, Rebecca Günter, Vivian von Löbbecke, Michaela Christof und Nicole Fleig. Das im vergangenen Jahr vom Förderverein organisierte Candle-Light-Dinner mit einer Auftrittsmöglichkeit für die Bigband-Klasse, soll in dieser Form keine Neuauflage erfahren, da man mit dieser großen Herausforderung an die eigenen Grenzen gestoßen sei. Sehr gut hatte während der Albbrucker Gewerbeschau die Zusammenarbeit mit dem SV Albbruck geklappt, mit dem der gastronomische Bereich geteilt wurde. Ebenso positiv verlaufen war die jährlich wiederkehrende Bewirtung bei der Einschulungsfeier. „Die Kurse waren unser Highlight“, versicherte Ute Weissmann, die den 25 Kollegen und Eltern für die Durchführung der 29 Kurse dankte. 446 Teilnehmer waren registriert worden. Basteln, hauswirtschaftliche und kreative Beschäftigungen, Vorlesestunden und sportliche Aktivitäten wurden angeboten, wobei das von Michael Eichin organisierte Schulkino den größten Zuspruch fand.

Derzeit zählt der Schulförderverein 133 Mitglieder. Das Rechnungsergebnis 2016 war vornehmlich auch durch die gestiegenen Gema-Gebühren geschmälert worden. In Einzelfällen waren schulische Aktivitäten für Kinder aus sozialschwachen Familien aus dem Sozialkonto unterstützt worden. Das finanzielle Polster der Bigband war lediglich durch Reparaturen belastet worden, so Max Fietz. Der Schülerbeitrag in Höhe von 20 Euro pro Monat habe für die Kosten der externen Lehrkräfte ausgereicht. Gemeinderätin Helga Dietenberger würdigte den Einsatz der Vereinsmitglieder ebenso wie Rektor Klaus Tritschler. Künftig soll es für die Schüler wieder einen Mittagstisch mit einem geänderten Abrechnungsmodus geben. Die räumliche Erweiterung des Schulkörpers durch Einsatz entsprechender Modultechnik, wird dann erfolgen, wenn die dem Regierungspräsidium Freiburg vorliegenden Schülerzahlen ausgewertet seien.