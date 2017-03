Albbruck Flüchtling aus Gambia kocht Speisen aus seiner Heimat

Bekai Trawally kocht Speisen aus seiner Heimat. Der 35-Jährige Flüchtling aus Gambia absolviert ein Küchenpraktikum im Schachener Gasthaus \"Adler\". Das selbstständiges Arbeiten macht ihm große Freude.

Schachen – Neben den Traditionsgerichten und verschiedenen Schmankerln der deutschen Küche werden im Gasthaus "Adler" in Schachen neuerdings immer wieder auch afrikanische Gerichte den Gästen offeriert. Die Rezepte hierfür hat Bekai Trawally aus seiner Heimat Gambia mitgebracht.

Der 35-jährige Flüchtling absolviert im Schachener "Adler" ein Küchenpraktikum und besucht regelmäßig die Berufsschule und erfolgreich die Sprachkurse. "Nach langer Suche so eine motivierte Küchenhilfe zu finden, war wirklich ein Glückgriff", versicherte die Gastwirtin Gertrud Knab. Über den Flüchtlingshelferkreis seien die ersten Kontakte im vergangenen Herbst zustande gekommen. Zwischenzeitlich haben sich nicht nur die Sprachkenntnisse des afrikanischen Mitarbeiters wesentlich verbessert.

Vieles was ihm bislang fremd war, gehört heute zum Alltag. Er, der sein Heimatland bereits im Jahr 2012 in Richtung Europa verlassen hat, kam nach seiner Ankunft in Deutschland schließlich nach Albbruck wo er knapp zwei Jahre unterkam und heute in der Unterkunft in Dogern lebt. Bereits in Gambia hatte Bekai Trawally in der gehobenen Gastronomie als Küchenhilfe gearbeitet. "Ich wusste was Spätzle sind, konnte mir aber nicht vorstellen, was Knöpfle sein sollen", versicherte der Küchenhelfer, der bereits nach kurzer Zeit sich zu einer wertvollen Hilfe entwickelt hat. Selbstständiges Arbeiten sei für ihn selbstverständlich und ein Lob von den Gästen der Antrieb neben den leckeren Salattellern noch viele weitere Gerichte ohne die Unterstützung seiner Chefin auf den Teller zaubern zu können. Bekai Trawally freut sich besonders, wenn das von ihm gekochte "Domoda", ein heimisches Gericht aus Gulasch, Gemüse, Kartoffeln, Erdnussbutter und Gewürzen den deutschen Gästen schmeckt.

Dabei nimmt er nicht nur bei "Yassah-Chicken" einem scharfen Gericht gerne Rücksicht auf die Geschmacksnerven der deutschen Gäste. Er ist glücklich eine Beschäftigung gefunden zu haben. Außerdem kann er seine Sprachkenntnisse verbessern. Zusammen mit ihrem gambiaschen Mitarbeiter hofft auch Gertrud Knab, dass er nach der Praktikumszeit eine Lehrstelle als Koch finden wird.

Bekai Trawally habe einst von einem Freund erfahren: "Deutschland ist gut". Genau das empfinde er auch. Es stimme ihn aber traurig, wenn durch das Verhalten einzelner Landsleute ein negatives Pauschalurteil über alle schwarzen Flüchtlinge gefällt werde.