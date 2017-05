Albbruck Firma Decker-Bau will Albrucker Gewerbegebiet erwerben

Das Unternehmen mit etwa 40 Mitarbeitern plant seinen Firmensitz mit Betriebsanlagen auf dem etwa 5,4 Hektar großen Rütte-Allischmatten-Areal. Lärm- und Staubgutachten wurden bereits erstellt, für den Baubeginn fehlt noch die Zustimmung des Landratsamts.

Albbruck – Seit vielen Jahren liegt das Gewerbegebiet "Rütte-Allischmatten" brach, ein 5,4 Hektar großes Grünareal, das sich zwischen dem Autohaus Ebner und der Tennishalle, zwischen der B 34 und der Bahnlinie erstreckt. Der Zugang erfolgt über eine Stichstraße, die den Mühle- und den Fuhlenbach quert. Jetzt will die ortsansässige Firma Decker-Bau, die kürzlich mit dem Existenzgründerpreis ausgezeichnet wurde, das gesamte Gelände erwerben, um hier ihren Firmensitz und ihre Betriebsanlagen zu errichten.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellten Vertreter der Baufirma ihre Pläne vor. Neben Werkstätten, Lkw- und Auto-Stellplätzen, Garagen, Lagerboxen für Baumaterialien, einem Verwaltungsgebäude, Fahrzeugwaage und Waschanlage, sollen auch eine Kleinbetonanlage und eine Brechanlage entstehen, die aber komplett in einer Halle untergebracht werden sollen, um die Lärmemissionen in Grenzen zu halten. Ein Teil der Anlagen wird in den Hang hineingebaut, sodass sie auch weniger stark ins Blickfeld fallen. Auch die Halle, die in zwölf Meter Abstand parallel zur Bahnlinie verlaufen würde, werde nur rund drei Meter über das Geländeniveau hinausragen.

Da aber auf der anderen Seite der Bahnlinie die Kiesenbacher Siedlung liegt, wurden bereits ein Lärm- und ein Staubgutachten erstellt. Natürlich gab es dazu kritische Fragen aus dem Gemeinderat. SPD-Fraktionssprecher Rolf Rüttnauer wollte wissen, ob sich der bisherige Lärmpegel, verursacht durch B 34 und der Bahn, weiter erhöhen könnte. Darauf gab es keine definitive Antwort. Vermutlich werde der Verkehrslärm aus Richtung B 34 verringert, andererseits sei nicht auszuschließen, dass sich der Lärmpegel der Bahn durch die Schallreflektion verstärkt.

Seinem Antrag, das genauer zu untersuchen, wurde zugestimmt. Helga Dietenberger erkundigte sich nach den Betriebszeiten. Das sei klar geregelt, so erklärte Felix Decker, die Anlagen seien, mit zeitlichen Unterbrechungen, montags bis freitags, von 7.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 17.30 Uhr in Betrieb. Man hoffe, dass man in zehn bis zwölf Monaten mit den Bauarbeiten beginnen könne, aber das hänge von der Zustimmung durch das Landratsamt ab.

Dem Betrieb gehören rund 40 Mitarbeiter an. Klar befürwortet wurde das Vorhaben von einigen CDU-Gemeinderäten. Christian Gäng verwies darauf, dass die Fläche als Werbegebiet ausgewiesen sei, und viel in die Erschließung investiert wurde. Alois Eckert erklärte, es sei wichtig, dass die Baufahrzeuge endlich von den öffentlichen Flächen wegkommen und der Verkehr in den angrenzenden Bereichen wieder besser fließen kann. Diesen Argumenten schloss sich auch Bürgermeister Stefan Kaiser an. "Aber erst werden wir das Thema mit dem Landratsamt absprechen, dann kommt es wieder auf den Tisch des Gemeinderates, bevor wir entscheiden."