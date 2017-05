Albbruck Feuerwehrprobe in Albbruck: Menschenrettung geht vor Brandbekämpfung

Rund 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Albbruck, Laufenburg und Dogern sowie rund 20 Helfer der DRK-Bereitschaften Albbruck und Dogern proben bei der Firma Ebco den Ernstfall. Im Einsatz sind auch Atemschutzträger.

Albbruck – Eine Explosion in Halle drei, heftige Feuer- und Rauchentwicklung, knapp 20 eingeschlossene Arbeiter, denen unter anderem wegen der zerstörten Treppe der Fluchtweg versperrt war und ein in der Hektik von einem Gabelstapler verursachter Unfall waren am Dienstagabend die Ausgangslage für eine groß angelegte Feuerwehrprobe bei der Firma Ebco in Albbruck. Rund 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Albbruck (Kommandant Matthias Pöthke), Laufenburg (Markus Rebholz) und Dogern (Stellvertretender Kommandant Axel Martin) sowie rund 20 Helfer der DRK-Bereitschaften Albbruck und Dogern waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um den Ernstfall zu proben.

Es war gegen 19.30 Uhr, als der Notruf an die Leitstelle ging. Binnen kurzer Zeit schon konnte die Hilfeleistung aufgenommen werden. Oberste Priorität kam dabei der Rettung der eingeschlossenen und verunglückten Mitarbeiter zu. Diese erfolgte teils über Leitern, teils drangen mit Atemschutz ausgestattete Feuerwehrleute in das Innere des völlig verrauchten Gebäudes vor. Die Erstversorgung an der Brandstelle übernahmen die DRK-Helfer, die Weiterversorgung erfolgte in einem in der Nähe errichteten Zelt.

Parallel zu den Hilfemaßnahmen lief die Bereitstellung von Löschwasser. Die Entnahme erfolgte aus Hydranten und aus einem in der Nähe vorbeifließendem Bach, wobei eine längere Schlauchstrecke aufzubauen war. Einzelne, versteckte Brandnester spürten die Einsatzkräfte mit Wärmebildkameras auf. Im Einsatz waren auch eine Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Laufenburg und das in Albbruck stationierte Rüstfahrzeug des Landkreises, das zwecks Stromversorgung und Beleuchtung ein Notstromaggregat an die Bandstelle gebracht hatte.

Eine erste Bilanz zogen die Beteiligten bei einem Vesper, zu dem Firmenchef Peter Ebner eingeladen hatte. Dieser dankte für den reibungslosen Ablauf und räumte die Möglichkeit für weitere Proben ein. Ein positives Fazit zog auch Albbrucks Kommandant Matthias Pöthke, der die Übung vorbereitet hatte. Als wünschenswert bezeichnete er lediglich die ständige Anwesenheit eines mit genauen Ortskenntnissen ausgestatteten Firmenmitarbeiters.

