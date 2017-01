Albbruck Feuerwehrkommandant Matthias Pöthke über seine Arbeit: "Leidenschaft zum Helfen"

Auf einen Kaffee mit... Matthias Pöthke. Der Albbrucker Feuerwehrkommandant spricht über alte und neue Herausforderungen bei den Einsätzen und nennt die Gründe für eine kürzlich gestartete Werbe-Offensive.

Herr Pöthke, wie sieht das Einsatzspektrum der Albbrucker Feuerwehr aus?

Die Zahl der Brände ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Dafür hat sich die Zahl der technischen Hilfeleistungen im Jahr 2016 auf 50 erhöht. Egal wie groß die Herausforderung ist, es wird jeder Einsatz ernst genommen und auch eine Katze vom Baum gerettet.



Ist es überhaupt möglich nach einem Einsatz unbeschwert an den Arbeitsplatz oder zur Familie zurückzukehren?

Vieles kann im Laufe der Jahre zur Routine werden. Dank der technischen Ausrüstung und der guten Ausbildung kann sich einer auf den anderen verlassen. Dennoch muss jeder mit dem Erlebten selbst fertig werden. Dabei ist es sehr belastend, an einen Unfall mit Kindern oder einem bekannte Personen gerufen zu werden.



Stehen in der Albbrucker Feuerwehr genügend Einsatzkräfte zur Verfügung?

Entsprechend dem geltenden Brandschutzbedarfsplan haben wir mit Rücksicht auf die Einhaltung der Hilfsfristen vier Abteilungen. Schachen, Unteralpfen und die beiden großen Abteilungen Estelberg und Albbruck.



Agieren diese als selbstständige Feuerwehren?

Es gibt nur eine Feuerwehr und diese ist eingeteilt in vier unterschiedlich große Abteilungen.



Also gibt es in Ihrer Feuerwehr keinen Nachwuchsmangel?

Akuten Mangel haben wir derzeit nicht noch nicht zu beklagen. Allerdings zeigen die Alterstrukturen doch darauf hin, dass in wenigen Jahren aus Altersgründen einige Kameraden ihren aktiven Dienst aufgeben werden. Wir brauchen dringend ein personelles Polster um die Abgänge kompensieren zu können, wie es uns in der Vergangenheit glücklicherweise immer gelungen ist.



Braucht es bestimmte Voraussetzungen, um Feuerwehrmann zu werden?

Nicht nur Feuerwehrmann, auch -frau kann jede Person werden, die sich für die Feuerwehr interessiert und unter 55 Jahren ist. Es gibt keine besonderen Anforderungen. Wir setzen uns aus vielen unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen. Das macht die Feuerwehr auch zu Alleskönnern. In Zeiten, in denen die Tagesbereitschaft eher abnimmt, wäre es denkbar, dass Hausfrauen eine Entlastung bringen könnten.



Ist das ehrenamtliche Engagement in der Feuerwehr mit jedem anderen Hobby zu vergleichen?

Es ist sicherlich schlecht vergleichbar. Aber es setzt wie vieles im Leben eben auch eine gewisse Leidenschaft zum Helfen voraus. Wichtig ist, dass die Familie dahinter steht. Schließlich hat man es nicht im Griff, wie oft man in der Woche und zu welcher Tageszeit für die Feuerwehr unterwegs ist.



Wie kam es zu der zum Jahresende gestarteten Werbeaktion?

Im Team haben wir entschieden, offensiv nach neuen Mitgliedern zu suchen und auf die Notwendigkeit der Feuerwehr aufmerksam zu machen. Schließlich gab es bislang nur ganz Wenige, die sich spontan entschieden, bei uns mitzumachen.



Wie kamen Sie zur Feuerwehr?

Ein Schulfreund nahm mich als Zwölfjähriger mit zur Probe der Jugendfeuerwehr, die bis heute unsere unverzichtbare „Talentschmiede“ ist.



Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Wie jedes Mitglied erlebte ich eine gute und abwechslungsreiche Ausbildung und eine bis heute in allen Abteilungen herrschende gute Kameradschaft. Wie derzeit die Jungen sind wir damals auch in die Feuerwehr hineingewachsen.



Seit wann sind Sie Kommandant?

Ausgestattet mit den notwendigen Voraussetzungen wurde ich 2010 zum Albbrucker Feuerwehrkommandanten gewählt.



Was bleibt Ihnen jetzt zum Schluss unserer Begegnung noch zu sagen?

In der Vergangenheit wie heute ist die Feuerwehr nicht wegzudenken. Nur durch ständig stabil haltende Mitgliederzahlen können wir auch weiterhin schnelle Hilfe in Not bieten. Deshalb lade ich gerne die Mitbürger aus Albbruck und den Ortsteilen zu unserem Infoabend am 20. Januar um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Albbruck ein. Dabei bieten wir breite Informationsmöglichkeiten und Beratung über eine mögliche Mitgliedschaft. Denn: Nur gemeinsam sind wir stark.

Zur Person