Albbruck Feuerwehr löscht qualmenden Topf

Verbranntes Essen hat am Montagabend im Albbrucker Erlenweg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Der Polizei war gegen 20 Uhr ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Polizei und Feuerwehr rückten an und drangen gewaltsam durch eine gekippte Balkontüre in die verlassene Wohnung ein. Auf dem eingeschalteten Herd entdeckten Feuerwehrleute einen qualmenden Topf mit verbranntem Essen. Die Wohnung war stark verraucht. Sachschaden sei aber nicht entstanden, so die Polizeiangaben. Die 27 Jahre alte Bewohnerin war einkaufen und gab an, vergessen zu haben, den Herd auszuschalten.