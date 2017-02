Albbruck Feuerwehr Albbruck blickt auf 59 Einsätze

Feuerwehr Albbruck zieht Bilanz. Gute Ausbildung steht im Vordergrund. Bürgermeister lobt gute Zusammenarbeit mit Abteilungen.

Albbruck (de) In der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr hielt Kommandant Matthias Pöthke Rückschau auf ein Jahr mit 59 „gut zu bewältigenden“ Einsätzen. Neben fünf Klein- und zwei Mittelbränden und zwei Fehlalarmen musste die Feuerwehr mit unterschiedlich großem Aufgebot zu 50 Technischen Hilfeleistungen ausrücken. Diese reichten von der Rettung der Katze vom Baum bis hin zum Einsatz bei dem in der Alb verunglückten Kajakfahrer. Ein Ereignis, das Matthias Pöthke nochmals näher beleuchtete. Dabei habe die unbefriedigende Handyverbindung die Suche nach dem Unfallort deutlich erschwert der die Zusammenarbeit mit den übrigen Hilfsorganisationen gut geklappt. Ärgerlich war für den Kommandanten aber, dass noch vor Ende der Rettungsaktion der übrigen Wassersportler und ihrer Boote in den Sozialen Medien verbreitet wurde, dass der Verunglückte im Züricher Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen war. „Solche Nachrichten sind für Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit demotivierend“.

Die Mannschaftstärke der Albbrucker Feuerwehr mit ihren Abteilung Albbruck, Estelberg, Schachen und Unteralpfen betrug zum 31. Dezember 128 Personen. Großen Wert wurde im vergangenen Jahr auch wieder auf die Ausbildung gelegt. Zu den üblichen Schulungen kam die Fahrerausbildung „Fit im Verkehr“ mit Ausbildern der Berufsfeuerwehr Duisburg. Um gerade auch bei Einsätzen im Straßenverkehr und ihre Vielfalt wie sie im vergangenen Jahr für die Feuerwehr erlebbar wurden, gut ausgebildet zu sein, fand eine Übung mit einem umgekippten Bus statt. Das richtige Verhalten bei einem angenommenen Keller- und Tiefgaragenbrand wurde bei einem zweitägigen Übungswochenende ebenso geschult wie die Brandbekämpfung über mehrstöckige Treppenhäuser und die eigene Absturzsicherung.

„Mit der Entwicklung der Gemeinde und erweiterter Infrastruktur wachsen die Aufgaben für die Feuerwehr“, versicherte Bürgermeister Stefan Kaiser. Er lobte die gute Zusammenarbeit mit den Abteilungen, deren Engagement im Dorf auch den Rückhalt in der Gemeinde präge. Zum Löschmeister beförderte er Sebastian Weiss von der Abteilung Estelberg. Nach dem erfolgten Spontankauf des gebrauchten Mannschaftstransportwagens werde auch der Brandschutzbedarfsplan ergänzt. Auf dem Rathaus ist neuerdings Manfred Pfeiffer für den Bereich Feuerwehr zuständig. Feuerwehrverbandsvorsitzender und Ehrenkommandant der Albbrucker Feuerwehr, Manfred Rotzinger, Berichtete über eine im Aufbau befindliche psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte aller Blaulichtorganisationen. Ebenso wichtig sei die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Kommunen bei der Erarbeitung eines „Ehrenamtförderung-Strategiepapiers“. Für die 25-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr zeichnete Rotzinger den Albbrucker Kommandanten Christian Gerspacher mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber aus.