Albbruck Festtag für Ordensfrau: Schwester Hildegard Strittmatter feiert ihr silbernes Professjubiläum

Schwester Hildegard Strittmatter feiert mit Dankgottesdienst ihr silbernes Professjubiläum in der Birndorfer Heilig Kreuz Basilika.

Birndorf (de) Gemeinsam mit ihrer Familie und Freunden aus ihrer Jugendzeit in ihrer Heimatpfarrei Birndorf feierte Schwester Hildegard Strittmatter den Dankgottesdienst zum silbernen Professjubiläum in der Birndorfer Hl. Kreuz Basilika. Dabei ließ sie mit ihren Schilderungen und Lichtbildern die Gottesdienstbesucher teilhaben an ihrer Entscheidung Nonne zu werden und an ihrem Leben in der "Gemeinschaft der Seligpreisungen".

Zusammen mit vier Brüdern wuchs Schwester Hildegard in einem christlichen Elternhaus in Buch auf. Nach dem frühen Tod der Eltern hatte sich die Großmutter um die Kinder gekümmert. Viel habe man mit der Großmutter den Rosenkranz gebetet, woraus für die heutige Ordensfrau auch eine tiefe Verbindung zur Muttergottes entstanden sei. Mit 14 Jahren habe sie die erste Berufung zum Ordensleben erfahren. "Ich wollte ursprünglich auch eine eigene Familie. Nach langer Bedenkzeit habe ich mich aber für Jesus im geweihten Leben entschieden", Zahlreiche Stationen innerhalb der heute auf allen fünf Kontinenten 800 Mitglieder zählenden kleinen Gemeinschaften habe sie erlebt. Gerne erinnerte sich Schwester Hildegard an den Tag an dem sie ihre ewige Profess in Zug ablegte und "ein ganzer Bus voll Menschen aus meiner Heimat dabei waren". Sie, die ursprünglich Meisterin der ländlichen Landwirtschaft war, findet ihre weitere psychologische Ausbildung sehr wertvoll in der Begleitung von Menschen. Sie verbrachte einige Jahre in ihrer Ordensgemeinschaft in Deutschland, war in der Schweiz und in Frankreich und in Medjugorje in Kratien. Seit zwei Jahren ist ihr Auftrag im Exerzitienhaus "Maria Mittlerin aller Gnaden" in Belgien, wo sie für zehn Schwestern die Verantwortung trage.

Als etwas ganz Besonderes bezeichnete Pfarrer Klaus Fietz die Feier eines Professjubiläums. Als Zeichen der Verbundenheit mit ihrer Heimatpfarrei in der großen Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck überreichte er Schwester Hildegard eine für ganz besondere Anlässe entworfene Medaille, die den Zusammenschluss der sechs Pfarreien symbolisiert.