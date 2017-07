Albbruck Ferienprogramm in Albbruck: Auftakt mit den Kinderbibeltagen

Das Albbrucker Ferienprogramm bietet viel Abwechlsung. Anmeldungen für die Aktivitäten sind bei Karin Gaßmann auf dem Rathaus Albbruck möglich.

Albbruck – Mit den mit Spielen und Basteln begleiteten Kinderbiteltagen der evangelischen Kirchengemeinde vom 27. bis 29. Juli jeweils von 10 bis 12 Uhr nimmt das diesjährige Ferienprogramm der Gemeinde Albbruck seinen Lauf. Das Blasorchester lädt am 29. Juli in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr im Probelokal zum Instrumente basteln, musizieren und zur Instrumentenvorstellung ein. Am gleichen Tag von 11 bis 14 Uhr heißt es wieder für Kinder ab sechs Jahren „Italienisch kochen“ mit den Mitgliedern vom Freundeskreis Albbruck-Carmignano di Brenta.

Zum Bogenschießen wird am Montag, 31. Juli, von 10 bis 12 Uhr oder von 13 bis 15 Uhr auf den Brunnmatthof eingeladen. Der Wasserspieletag mit Riesenkrokodil und Wassermatten ist am Dienstag, 1. August, von 9 bis 12 Uhr im Albbrucker Schwimmbad vorgesehen. Am Mittwoch, 2. August, gibt es im Bürgerhaus Birkingen von 18 bis 21 Uhr und nochmals am Mittwoch, 9. August die Möglichkeit Tischtennis zu spielen. Wie seit Jahren lädt die Pfarrgemeinde St. Josef am Donnerstag, 3. August, von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr zum Ponyreiten auf dem Ponyhof in Kiesenbach ein. Am gleichen Tag gibt es in der Albbrucker Gemeindebücherei von 10 bis 12 Uhr „Leseabenteuer“. Groß ist die Auswahl am Freitag, 4. August.

Beim Sportverein Albbruck heißt es von 10 bis 12 Uhr „Spaß am, mit und um den Ball“. Der Förderverein der Trachtenkapelle Buch lädt von 10 bis 14 Uhr ins Musikerheim Buch zum Instrumente basten und spielen ein. „Raufen, Ringen, Kämpfen“ bietet der Judo Club Albbruck von 16 bis 17.30 Uhr und nochmals am Dienstag, 8. August in der Gemeindehalle an. Bis zu 30 Kinder ab sechs Jahren haben am Samstag, 5. August die Möglichkeit auf dem Renngelände vom Stock-Car-Club in Schachen mit einem echten Crossfahrzeug unterwegs zu sein. Zu einem Schnuppertraining lädt der Schützenverein am gleichen Tag von 14 bis 17 Uhr ein. Am Montag, 7. August, besteht von 11 bis 14 Uhr die Möglichkeit für über 10-jährige Kinder an einer Soft-Raft-Tour auf dem Rhein teilzunehmen. Tags darauf bietet die Gemeinde Albbruck in der Zeit von 10 bis 16 Uhr eine Rundfahrt und Besichtigung vom Züricher Flughafen an. Klettern im Albtal ist am Freitag, 11. August, von 9 bis 13 Uhr möglich. Auf dem Biobauernhof Ebner in Steinbach erwartet der Imkerverein die Ferienmaus-Teilnehmer am Samstag, 12. August, von 10 bis 12 Uhr zu einem abwechslungsreichen Vormittag rund um die Bienen. Ebenfalls am letzten Tag bietet die Jugendfeuerwehr Albbruck von 12 bis 16 Uhr einen informativen und unterhaltsamen Aufenthalt bei der Feuerwehr an.

Maximal zehn Aktivitäten können pro Kind besucht werden. Hierfür sind 8 Euro zu entrichten. Dieser Betrag wird nochmals für den Ausflug zum Flughafen fällig. Anmeldungen sind möglich bei Karin Gaßmann auf dem Rathaus Albbruck, unter Telefonnummer 07753/93 01 04.