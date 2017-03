Albbruck/Buch Fasnachtswettbewerb W03: Die Guggi Bucher wünschen sich vier Airbrush-Pistolen

Startnummer W03: Um das neue Kostüm perfekt in Szene zu setzen, wünschen sich die Guggi Bucher vier neue Airbrush-Pistolen. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

Buch – Seit Januar 2017 sind die Guggi Bucher in einem neuen Outfit zu bestaunen. Alle vier bis fünf Jahre wechselt die Guggenmusik aus dem Albbrucker Ortsteil Buch ihr Kostüm und passend dazu auch das Design der Schminke. Die farbliche Abstimmung zum neuen Kostüm, das aus dunkelgrünen, beerenfarbigen, gelben und hellgrünen Flächen besteht, übernahm das Schminkteam. Das siebenköpfige Schminkteam wurde im vergangenen Jahr um vier Mitglieder stärker, die sich um das filigrane und zeitaufwendige Auftragen der Gesichtsfarbe kümmern.

Die neue Schminke hat eine silbrige Grundierung, ist mit Flächen in Hellgrün und Beere versehen und dunkelgrünen Verzierungen und Details ausgeschmückt. Farblich ist das Make-up damit an das Kostümdesign angepasst. Ein Kostümkomitee bestehend aus fünf Leuten hatte den Entwurf entwickelt. "Kostümtechnisch gibt es ja auch immer gewisse Trends und wir probieren gern Neues aus, deshalb wechseln wir regelmäßig unser Outfit", sagt Alexandra Huber, Schriftführerin der Guggi Bucher.

Das neue Kostüm gehe hierbei in eine ganz andere Richtung als bisher, schließlich haben erstmals Westen die langärmeligen Jacken abgelöst. Die bunte, zunächst ungewohnte Zusammenstellung von verschiedenen Farben, ist laut Huber auch ein Merkmal, das die Kostüme der Guggi Bucher ausmacht.

Bereits seit vielen Jahren arbeitet das Schminkteam mit Airbrushpistolen, mit denen mittels Sprühtechnik die Farbe aufgetragen werden kann. Alexandra Huber erläutert: "Airbrush-Schminke ist sehr trocken, geruchsneutral und wird sehr dünn aufgetragen. Ohne Airbrush-Pistole würde das Schminken viel länger dauern und mehr Farbe verbrauchen, außerdem könnte man die Designs gar nicht so umsetzen." Zwei bis drei der älteren Modelle sollen nun ausrangiert werden und durch vier neue Airbrush-Pistolen ersetzt werden.

"Den vier Neuzugängen im Schminkteam wurde der Umgang mit den Airbrush-Pistolen zwar grob gezeigt, aber eine professionelle Einführung gab es nicht", sagt Huber in Anbetracht dessen, dass man zusätzlich zur Anschaffung neuer Schminkpistolen auch spezielle Kurse für die Mitglieder des Schminkteams in Aussicht habe, in denen der geübte Umgang vermittelt wird.

Dadurch soll einerseits gewährleistet werden, dass die nächste Generation im Schminkteam lernt, den Verein für Auftritte zu stylen. Andererseits soll die Schulung auch an die professionelle Wartung der Airbrush-Pistolen heranführen, damit kleinere Problematiken, wie Verstopfungen, nicht mit größeren Anstrengungen verbunden sind und spontan behoben werden können.

Guggi Bucher

In Anbetracht der ersten eigenen Fasnachtsveranstaltung der Albgaischter Albbruck entschieden sich 1983 einige Mitglieder der Trachtenkapelle Buch, eine musikalische Einlage hinzulegen. Nach dem Auftritt war die Guggenmusik Guggi Bucher gegründet. Der Verein zählt heute 66 Mitglieder. Der Verein im Internet: www.guggi-bucher.de/home.html