Albbruck Fasnacht in Albbruck: Die Narren in Albbruck erhalten am Schmutzigen Donnerstag den Rathausschlüssel von Bürgermeister Stefan Kaiser

Fasnacht in Albbruck: Die Narren in Albbruck erhalten am Schmutzigen Donnerstag den Rathausschlüssel von Bürgermeister Stefan Kaiser

Alb Gaischter und Tschätterumsik befreien die Schule. Die Wiiber verdonnern Bürgermeister Stefan Kaiser zum Besuch der Frauenfasnacht.

Die Albbrucker Tschättermusik, begleitet von den Alb Gaischtern, hatte in aller Frühe beim Mehlsuppenessen Kräfte gesammelt, um den morgendlichen Fußmarsch lautstark bewältigen zu können. Nach Hausbesuchen waren in der Schule Lehrer und Schüler von ihren Unterrichtspflichten erlöst worden, ehe es in Richtung Rathausplatz ging. Dort gaben sich große und kleine Narren ein Stelldichein. Mit den traditionellen Fastnachtrufen hatten die Kindergartenkinder die Geschäfte besucht und die Albbrucker Wiiber das Rathaus gestürmt.

Sie hatten im Rahmen ihrer „wichtigen Besprechungen“ mit dem Bürgermeister entschieden, dass Stefan Kaiser im kommenden Jahr zur Albbrucker Frauenfasnacht kommen wird. Verpflichtungen gab es für den Rathauschef auch von den Alb-Gaischtern. Ankläger Daniel Studinger sah den monatelangen Krankheitsverlauf beim Bürgermeister als strafmildernd an. Während seiner Abwesenheit hätte er schon keine Fehler machen können, was zu seinem positiven Erscheinungsbild beigetragen habe. Dennoch hatte er sich für „unübersehbares“ Fehlverhalten zu rechtfertigen. „Beim Bunten Abend nicht mit den Albbrucker Wiibern auf der Bühne stehen zu wollen, ist unverzeihbar und eine Vernachlässigung der weiblichen Mitbürger“, so die Meinung der Alb Gaischter.

Diese gaben Stefan Kaiser eine Schonfrist bis zum nächsten Jahr, beklagten aber inständig, dass sie mit dem Abriss der Albbrücke ihre Heimat an der Alb verlieren würden. Mit der Übergabe des Rathausschlüssels gab es für die Narren viel Lob. Sie hätten es mit viel Humor verstanden, die östliche Gemeindegrenze zu überwinden und Beziehungen aufgebaut, wie sie auf der politischen Ebene nicht zu erreichen wären.