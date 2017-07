Ein jugendlicher Rollerfahrer ist am Mittwoch bei einem laut Polizei selbst verschuldeten Sturz in Buch-Heide verletzt worden.

Der 15-Jährige war gegen 16:30 Uhr mit seinem Roller in der Steinackerstraße unterwegs, als er vermutlich wegen eines Fahrfehlers gestürzt ist und sich verletzt hat. Die Verletzungen wurden im Krankenhaus Waldshut versorgt. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro, so die Angaben der Polizei.