Albbruck Estelbergfest der Birndorfer Junggesellen: Beliebter Anziehungspunkt für Besucher

Die Birndorfer Junggesellen laden am 17. Juni zum Estelbergfest ein. Die Live-Band "Six for you" sorgt für Partystimmung.

Birndorf (de) Am kommenden Wochenende findet auf dem Wanderparkplatz oberhalb von Birndorf das traditionelle Estelbergfest statt. Die Birndorfer Junggesellen stehen in den Startlöchern und hoffen auch in diesem Jahr bei ihrem Traditionsfest wieder viele Besucher bewirten und unterhalten zu können.

Am Samstag, 17. Juni, eröffnet die Live-Band "Six for you" mit dem Einbruch der Dunkelheit die 39. Auflage dieses Traditionsfestes. Am Sonntag nimmt das Fest ab 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das der Musikverein Urberg gestaltet, seinen weiteren Verlauf. Dabei wird auch die Jugendtanzgruppe Buch auftreten.

Zum Handwerkervesper am Montag spielt ab 18 Uhr die Band Wälderwahn. Dabei wird das Trio an erfahrenen Musikern, die alle mit ihrer Stimme und unterschiedlichen Instrumenten längst keine Unbekannten mehr sind das Stimmungsbarometer in die Höhe treiben. Sie verstehen es ausgezeichnet für Festzelt- und Partystimmung zu sorgen.

Längst sind aber auch die Birndorfer Junggesellen echte Profis, wenn es darum geht, die Festwirtschaft am Laufen zu halten und die Gäste mit dem kulinarischen Angebot zu verwöhnen. Seit Jahrzehnten sind die Festwirte überzeugt, dass von ihrem Holzkohlengrill "die besten Hähnchen nördlich der Alpen" auf den Tellern der Besucher landen. Unterstützt werden die derzeit 30 Junggesellen um den Präsidenten Pirmin Höfler auch von den Ehemaligen. Wäre es bei der Gründung des Estelbergfestes vor knapp 40 Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen, dass Frauen helfend in Küche, Service oder an der Theke unterstützend eingreifen, so ist dies doch seit einigen Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden.

Selbstverständlich ist in Birndorf auch wie sich die Junggesellen ins Dorfleben einklinken. Beim fasnächtlichen Bunten Abend sind sie mit dabei, sorgen dafür, dass am 1. Mai ein riesiger Baum in die Höhe ragt und auch beim Albbrucker Dorffest die Grillhähnchen nicht fehlen dürfen.