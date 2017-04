Albbruck Erfolgreich: Natascha Mutter schließt Dirigentenprüfung mit de Note 1,6 ab

Natascha Mutter von der Trachtenkapelle Buch legt die Dirigentenprüfung mit einer Note von 1,6 Prüfung ab. Mit dem Bucher Musikverein hat die junge Dirigentin das Stück „Monks From Nepal“ einstudiert, mit dem sie beim Frühjahrskonzert am Ostersonntag im Bucher Musikerheim an Dirigentenpult stehen wird.

Buch (de) Natascha Mutter von der Trachtenkapelle Buch hat ihren Dirigentenschein in der Tasche. Sie hatte über das ganze letzte Jahr verteilt elf Einheiten an der Musikakademie in Staufen absolviert und mit einer Note von 1,6 ihre Dirigentenprüfung abgeschlossen. Bis dahin wurde sie während der Ausbildung vom Bucher Dirigenten Reinhold Bauer und Musiklehrer Christian Steinlein betreut.

Nach dem Blockflötenspiel machte Natascha Mutter bei der Bucher Trachtenkapelle ihre ersten Gehversuche und ist dem Verein treu geblieben. Die ehemalige Schülerin vom Kolleg St. Blasien war zunächst von Musiklehrer Klaus Siebold an der Klarinette und später von Bernadette Weiss ausgebildet worden. Diese hatte 2004 Natascha Mutter zum Leistungsabzeichen in Bronze und zwei Jahre später zum silbernen Leistungsabzeichen geführt. Nach dem Musikabitur 2012 und einer „musikalischen Auszeit“ folgte die Vorbereitung auf das Leistungsabzeichen in Gold, was Natascha Mutter ebenfalls mit Bravour meisterte. Auch als damalige Studentin für Lehramt mit der Fachrichtung Mathematik und Physik an Gymnasien hatte die heute 24-Jährige regelmäßig den Weg von Freiburg zu ihrem „Bucher Musikverein“ gefunden. Mit ihm hat die junge Dirigentin das Stück „Monks From Nepal“ einstudiert, mit dem sie beim Frühjahrskonzert am Ostersonntag im Bucher Musikerheim an Dirigentenpult stehen wird.