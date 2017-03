Albbruck Engpässe bei Kindergärten in der Gemeinde Albbruck möglich

Der Gemeinderat stellte jüngst den aktuellen Bedarfsplan vor. Der Personalmangel stellt sich dabei als größtes Problem heraus. Platzreserven gibt es derzeit in den Kindergärten Alb und Birkingen; eng werden könnte es in Schachen, Unteralpfen, Buch, Birndorf und Kiesenbach.

Albbruck (tao) Ein bedarfsgerechtes Angebot an Kindergarten- und Kitaplätzen ist eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – nach diesem Grundsatz richtet die Gemeinde ihre Kindergartenplanung aus. Ziel ist eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Betreuung in ihren kommunalen Einrichtungen. "Insgesamt sind genügend Plätze vorhanden", sagte Bürgermeister Stefan Kaiser bei der Vorstellung des Kindergartenbedarfsplanes im Gemeinderat, "trotzdem kann es immer mal wieder zu Engpässen kommen."

Platzreserven gibt es derzeit in den Kindergärten Alb und Birkingen; eng werden könnte es in den nächsten Jahren in den Kindergärten Schachen, Unteralpfen, Buch, Birndorf und Kiesenbach. Das größere Problem sei jedoch der derzeitige Mangel an Personal.

Hinzu kommt die Betreuung von Schulkindern außerhalb der Unterrichtszeiten, die von der Schule Albbruck mit durchschnittlich 40 Kindern realisiert wurde. Für die Grundschule Buch und ihre Außenstelle Unteralpfen kam ein solches Angebot mangels Teilnehmer nicht zustande. Allerdings besteht da die Möglichkeit, dass Kinder im Rahmen des Projektes "Verlässliche Grundschule" während der Randzeiten im begrenzten Umfang die nahe gelegenen Kindergärten besuchen. Hier stehen pro Gruppe zwei Betreuungsplätze zur Verfügung. Per Platz-Sharing könnten auch mehr Kinder untergebracht werden.

Für auswärtige Kinder wurde ein interkommunaler Kostenausgleich vereinbart. Derzeit pendeln 19 Kinder in die Nachbarorte aus, 17 Kinder pendeln ein. Weiter wurde in der Bedarfsplanung, die vom Hauptamtsleiter Ralf Kuhlmey erarbeitet wurde, festgestellt, dass sich die Kinderzahlen auf etwas niedrigerem Niveau stabilisiert haben. Im Durchschnitt der letzten 13 Jahre lag sie bei 71 Kindern, im Jahr 2016 waren es 69 Kinder. Allerdings geht das statistische Landesamt in seinen längerfristigen Prognosen von einem Rückgang aus, der bei Kindern unter fünf Jahren bei etwa sechs Prozent liegen wird. In den Kindergärten der Gemeinde ist in den nächsten vier Jahren mit einer konstanten Belegung mit bis zu 263 Kindern zu rechnen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Krippenplätzen, wo die Quote auf maximal 58 Kinder klettern könnte. Denn längst nicht alle Eltern schicken ihre Kinder in eine Kita. In Albbruck nutzen nur 14 Prozent der Eltern das Angebot; kreisweit sind es 21 Prozent, landesweit über 30 Prozent.

Der Schwerpunkt der Kleinkindbetreuung liegt beim Kindergarten Kiesenbach. Aktuell sind die beiden Gruppen mit je zehn Kindern voll belegt. Im Kindergarten Unteralpfen wurden zuletzt sieben Kinder unter drei Jahren betreut. In Birndorf sind es derzeit zwei Kinder unter drei Jahren. Hinzu kommen zehn Kleinkinder, die von Tagesmüttern betreut werden.

Diskutiert wird über flexiblere Öffnungszeiten, vor allem in Kiesenbach. Einige Eltern fordern eine Betreuung auch am Freitagnachmittag, andere fordern eine Öffnung bereits ab 7 Uhr. Der Kindergarten Kiesenbach ist die einzige Einrichtung in Albbruck, die eine Ganztagsbetreuung anbietet.