Albbruck Empfang für Sternsinger aus Birndorf in Stuttgart

Landesvater Winfried Kretschmann empfängt Sternsinger-Gruppe aus Birndorf.

Empfang in Stuttgart: Die Frau des Ministerpräsidenten Gerlinde und der Landesvater Winfried Kretschmann freuten sich zusammen mit Weihbischof Thomas Maria Renz (von links), dass beim Empfang der Sternsinger auch eine Gruppe aus Birndorf dabei war. Lea Kästel (Mitte) hatte sich für Teilnahme an dem Besuch in Stuttgart beworben und erlebte mit den übrigen Sternsingern Aaron Kästel, Noah und Salomo Binkert und Robin Kästel (von links), Sharin, Melina und Samira Jakobi (von rechts) begleitet von Lioba Kästel und Jakob Binkert das besondere Ereignis. Die dabei in der Geldschatulle befindliche Spende in Höhe von 600 Euro floss allerdings in die Erzdiözese Rottenburg-Stuttgart, wo sie auch der diesjährigen Sternsingeraktion für Kenia zukommen wird. Wieder daheim angekommen trugen die Jungen und Mädchen tags darauf wieder den Dreikönigssegen in die Häuser.