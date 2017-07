Albbruck Eltern in Albbruck müssen ab September noch einmal mehr bezahlen für die Betreuung im Kindergarten

Die Gebühren für Kindergarten und -krippe sollen nach dem Wunsch des Verwaltungs- und Finanzausschusses im September um acht Prozent und 2018 noch einmal um drei Prozent steigen.

Neu festgesetzt wurden vom Verwaltungs- und Finanzausschuss die Kindergarten- und Krippengebühren, beginnend mit dem 1. September 2017. Es wurde beschlossen, sich bei Gebühren stärker an den Öffnungszeiten zu orientieren. Der Ausschuss folgte den Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände, die für 2017/18 eine Steigerung von acht Prozent und für 2018/19 eine weitere Steigerung von drei Prozent vorsehen. Damit sollen gestiegene Kosten, etwa für Tarifabschlüsse, aufgefangen werden. Da die Gemeinde Albbruck im Kindergartenjahr 2016/17 eine dreiprozentige Erhöhung vorgenommen hatte, könne jetzt, so Bürgermeister Stefan Kaiser, ein stärkerer Anstieg vermieden werden. Die Gebühren steigen in Schachen und Birkingen für ein Einzelkind im Regelkindergarten von 105 Euro auf 111 Euro (2017/18) und dann auf 114 Euro (2018/19). Bei Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten in Alb, Buch, Kiesenbach und Unteralpfen fallen die Aufschläge höher aus. Hier liegen die Gebühren künftig bei 120 und 124 Euro, bei Krippenkindern bei 352 und 362 Euro.

Niedriger sind die Sätze für weitere Kinder einer Familie. Den Gebühren muss noch der Gemeinderat zustimmen, der am 24. Juli tagt. In den nächsten Jahren werde sich die Frage stellen, so Kaiser, ob in Zukunft noch jeder Ortsteil einen Kindergarten braucht. Eine Frage, die sich auch aus personellen Gründen stelle. Wie das aussehen könnte, hätten die Feuerwehrabteilungen mit dem Bau eines zentralen Standortes in Birndorf vorgemacht.