Albbruck Eine Bücherei mit vielen Unterstützern

Die Gemeindebücherei Albbruck feiert ihren zehnten Geburtstag. Aktivitäten und Unterstützer tragen dazu bei, dass die Bibliothek immer noch attraktiv bleibt.

Am Donnerstag, 22. Juni, findet der nächste Vorlesenachmittag in der Gemeindebücherei als Teil der Aktivitäten rund um das zehnjährige Bestehen der wiedereröffneten Gemeindebücherei.

Diese wird bei den zusätzlichen Aktivitäten vornehmlich vom Förderverein der Gemeindebücherei unterstützt. In dessen Hauptversammlung berichtete der Vereinsvorsitzende Cornel Hirth über die Beschaffung neuer Lesezeichen, die von den Büchereibesuchern gerne angenommen werden. Erwartet wird in Kürze die Fertigstellung der neuen Homepage, um auch über dieses Medium die Gemeindebücherei immer noch bekannter zu machen. Auch in der geplanten Neuauflage der Gemeindebroschüre wird der Förderverein wieder präsent sein. Derzeit werden nach einem weiteren Zugang 33 Mitglieder gezählt. Im Kassenbericht von Denise Haus war von einer ausgeglichenen Jahresbilanz zu hören. Finanziell war die Erstellung der Homepage von der Sparkasse ebenso unterstützt worden wie die Anschaffung von Kinder- und Jugendbüchern. Über die Bürgerstiftung erreichte eine zweckgebundene Spende des Bridgeclubs in Höhe von 200 Euro den Büchereiförderverein. Zudem waren Bücher für über 1100 Euro gespendet worden.

Im Ausblick wurde beschlossen für das laufende Jahr 200 Euro für die mit dem Jubiläum in Zusammenhang stehenden Ausgaben einzuplanen, neben den 294 zweckgebundenen Spenden der Sparkasse 300 weitere Euro für die Beschaffung von Kinderbüchern und 500 Euro für Bücher für Erwachsene vorzusehen.

Neben weiteren Vorlesenachmittagen für Kindergarten- und Grundschulkinder gibt es im Jahr des zehnjährigen Bestehens am 5. Oktober um 16 Uhr einen Kaffeeplausch in der Bücherei und am 23. Oktober um 19.30 Uhr eine Veranstaltung unter dem Motto: "Leser stellen ihr Lieblingsbuch vor".