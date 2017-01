Eindringlinge ruinieren Maschinen

Die Polizei sucht nach drei jungen Leuten, die am Dienstagnachmittag in die stillgelegte Papierfabrik eingedrungen sind und hohen Sachschaden verursacht haben.

Arbeiter, die mit dem Rückbau der Anlagen beschäftigt waren, entdeckten das Trio, welches gleich die Flucht ergriff. Nach Spurenlage waren die Eindringlinge im Bereich des Containerlagers über den Bauzaun gestiegen. Über ein Dach und einen Laufsteg gelangten sie in das Kesselhaus. Dort versprühten sie den Inhalt von über einem Dutzend Pulver- und CO2-Feuerlöschern. Durch die Verschmutzung wurden hochwertige Maschinen in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Schaden im deutlich vierstelligen Bereich, so die Polizeiangaben. Es besteht die Möglichkeit, dass die Täter mit einem Fahrzeug im Bereich der ehemaligen Containersiedlung geparkt haben. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Tel. 07751/83 160).