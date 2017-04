Albbruck Ein bunter Melodienstrauß: Frühjahrskonzert des Albbrucker Gesangvereins kommt an

Ein bunter Melodienstrauß: Frühjahrskonzert des Albbrucker Gesangvereins kommt an

Das Frühjahrskonzerts des Albbrucker Gesangvereins trifft Geschmack des Publikums. Auch der Männerchor Leuggern beeindruckt mit seiner Stimmgewaltigkeit.

In der voll besetzten Gemeindehalle erlebten die Besucher beim Frühjahrskonzert des Albbrucker Gesangvereins einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend. Von den jüngsten Sängern des Albbrucker Grundschulchores bis hin zu den erfahrenen Akteuren des Albbrucker gemischten Chores und des Männerchors Leuggern erklang ein vielfältiger Melodienstrauß.

Zwölf Mädchen und Jungen eröffneten unter der Leitung von Annika Bächle den Abend, an dem das über 90-jährigen Ehrenmitglied Otto Benz als eines der treuesten Mitglieder der Albbrucker Sänger wieder den Weg von Schopfheim auf sich genommen hatte. Den ehemaligen Albbrucker Lehrer begeisterte die kleine Sängerschar ebenso wie die übrigen Gäste.

Der Albbrucker Dirigent Hans-Joachim Huber hatte sich für einen Ausflug in die Schlagerwelt entschieden. Dabei verstanden es die Ansagerinnen Britta Ebner und Antje Baldischwieler mit ihren witzigen Dialogen, die Spannung auf die musikalischen Darbietungen zu erhöhen.

„Irgendwie, irgendwo und irgendwann“ von Nena stand dabei ebenso auf dem Programm wie „Der Weg“ von Herbert Grönemayer oder dessen „Sie mag Musik nur wenn sie laut ist“ mit Markus Florian am Piano. „Altes Fieber“ und „Tage wie diese“ von der Gruppe Tote Hosen wechselten sich mit „Hinterm Horizont“ von Udo Lindenberg oder „Phänomen“ von Helene Fischer ab.

Wie die Gastgeber konnte sich auch der Männerchor Leuggern erst nach mehreren Zugaben vom Publikum verabschieden. Zuvor beeindruckten die Männerstimmen unter der Leitung von Christian Seidel das Publikum. Melodien aus „Der Waffenschmied“ wurden gefühlvoll vorgetragen und mit „ In Salzburg zu St. Peter“ die Zuhörer wieder in eine ganz andere musikalische Welt mitgenommen.

Auch als Oktet, wie die Sänger auch bei ihrem Konzert am Samstag, 29. April, in der Kirche in Leuggern auftreten werden, bewiesen die Schweizer Sänger – darunter Mac Knecht aus Schwaderloch, der gerne zum Albbrucker Dorffest kommt – über welch großartiges Stimmenpotential sie verfügen.