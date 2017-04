Albbruck Ehrungen beim TV Schachen

Bewegung mcht in der Gruppe am meisten Spaß. Sportwart Michael Müller ehrt für die langjährige Treue zum TV Schachen viele Mitglieder.

Schachen (de) Der TV Schachen 1930 bietet für Freizeitsportler jeden Alters eine breite sportliche Palette an. Von den kleinen Hipp-Hopp Mädels bis zu den Senioren finden hier alle in der Fitnessgruppe, bei den Prellballern, Frauengymnastik, Kinder- und Jugendturnen ein altergerechtes Angebot. Vor allem die starke Jugendarbeit bringe den Schachener Traditionsverein immer wieder in die Öffentlichkeit, so Sportwart Michael Müller.

Die Verbundenheit mit dem Verein zeigte sich in den von Gemeinderat Christian Gäng durchgeführten Wahlen, bei denen es kaum Veränderungen gab und alle Übungsleiter bestätigt wurden. Arno Strittmatter zuständig für den Bereich Finanzen und Recht wurde ebenso einstimmig wieder gewählt wie der sportliche Leiter Michael Müller. Zur Beisitzerin wurde Marlies Seib und zu Kassenprüfern Werner Mollenhauer und Felix Mularczyk bestimmt. Für den Jugendbereich ist Yvonne Gerteiser zuständig und Jugendsprecherin ist Melanie Gerteiser. Allen, die sich im Verein auf besondere Weise eingebracht hatten und vor allem bei Arbeitssätzen auf dem Vereinsgelände, beim Dorffest oder bei der Familienweihnachtsfeier eingeklinkt hatten galt der besondere Dank. "Wir brauchen diese Veranstaltungen, um unser Vereinsleben wie bisher fortführen zu können", versicherte Finanzchef Arno Strittmatter. Unübersehbares Engagement hatten erneut Platzwart Herbert Müller und die Hüttenwartin Gertrud Enderle gezeigt. "Unsere Vernetzung innerhalb vom Verein ist optimal", versicherte die für den Bereich Wirtschaftswesen zuständige Bettina Knöll, die das gute Zusammenwirken und die Hilfsbereitschaft lobte.

So mache die Arbeit trotz aller zeitlichen Belastung auch Spaß. Sie konnte für ihre zehnjährige Vorstandstätigkeit mit der Ehrenurkunde vom TV Schachen ausgezeichnet werden.

Weitere Ehrungen gab es für 15-jährige Vereinszugehörigkeit für Nadine Gerteiser, Hermann Bach und Werner Huber. Die Ehrennadel in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Monika Manzoni, Andreas Ebner und Marie-Therese Knapp. Roswitha Schneider und Herbert Müller sind seit 40 Jahren im Verein und wurden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Die Ehrenurkunde vom Verein für 60-jährige Vereinstreue erhielt Waltraud Müller.