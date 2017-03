Birndorf Ehrungen beim Kirchenchor in Birndorf

Birgit Rutschmann und Günter Tröndle wurden für 40 Jahre und Marianne Höfler für 25 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor geehrt.

Präses Pfarrer Klaus Fietz überreichte die Urkunden des Cäcilien-Verbandes, verbunden mit einem großen Dank für die Treue. Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres war das neugeistliche Konzert unter dem Motto „Die spur von morgen“, das in der Heilig-Kreuz-Kirche in Birndorf und in der Pfarrkirche St. Martin in Luttingen aufgeführt wurde.

Als erfreulich wurde festgehalten, dass nach den Konzerten von den 24 neuen Projektsängern neun in den Chor eingetreten sind. Ein weiterer Höhepunkt war die Aufstellung eines Kinderprojektchores und seinem ersten Auftritt am Patrozinium. „Ich bin mit euch sehr zufrieden“, versicherte Dirigentin Melanie Bächle. Ihr Engagement und ihre kompetente und motivierende Art den Chor zu leiten, sei der Grund dafür, dass so viele Neumitglieder gewonnen werden konnte, sagte die Vorsitzende Anette Tröndle. Die derzeitigen Proben konzentrieren sich intensiv auf die Messe am Ostersonntag.