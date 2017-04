Albbruck Ehrung für langjährige VdK-Mitglieder

Gabriele Martin, Vorsitzende des VdK Albbruck-Dogern, hält Rückblick und Ausschau. Beratungstätigkeit des Verbands spielt eine immer größere Rolle.

Albbruck (de) Ein abwechslungsreiches Programm bietet der VdK Albbruck-Dogern seinen Mitgliedern. So sah es auch die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen, die zur Ehrung von Hedwig Strittmatter und Walter Kaiser gekommen war. Albbruck ist eine der ältesten VdK-Gruppen im Kreisverband, der am 24. Juni sein 70-jähriges Bestehen feiern kann. Enorm angestiegen sei die Beratungstätigkeit der VdK-Servicestelle in Tiengen. "Der VdK als Sozialverband Deutschlands engagiert sich für Behinderte, Kranke und Gesunde", so Lucia van Kreuningen. Dies verdeutlichten auch die Mitgliederzahlen. Die Ortsgruppe Albbruck-Dogern zählt nach zehn Todesfällen, zwei Abmeldungen aber auch 18 Neueintritten 146 Mitglieder.

Die Vorsitzende Gabriele Martin und ihr Stellvertreter Alois Frommherz hielten Rückschau auf das Vorjahr und stellten die neuen Aktivitäten vor. So wird vom 7. bis 12. Mai die Freizeit in Sulzberg mit Ausflügen stattfinden. War man 2017 im Donautal bei der Firma Hepp in Mengen, gibt es heuer am 22. Juni ein Ausflug zur Kaffeerösterei Fredo in Müllheim und zum Kräuterhof in Burkheim. St. Märgen und Simonswald waren das Ziel der letztjährigen Herbstausfahrt. Diese wird am 11. Oktober zu den Kristallwelten nach Rottweil-Dietingen führen. Eine Neuauflage wird auch der Stand am Albbrucker Weihnachtsmarkt am 1. und 2. Dezember erfahren.