Albbruck Ehrung für Mesner Berthold Eckert

Pfarrer Fietz würdigt den Einsatz des treuen Kuchelbacher Mesners Berthold Eckert.

Birkingen (de) In Zeiten, in den Ministrantinnen und kleine Messdiener in den meisten Pfarreien längst nicht mehr in einem Übermaß vorhanden sind und auch die Zahl der Mesner und Mesnerinnen nicht unbedingt zunimmt, ist es schon eine Besonderheit, den kirchlichen Dienst über 50 Jahre zu verrichten. Und genau dies tut Berthold Eckert aus Kuchelbach seit über 50 Jahren. Dem treuen Mesner der Fridolinskapelle in Birkingen-Kuchelbach überreichte Pfarrer Klaus Fietz noch vor Weihnachten in einem Sonntagsgottesdienst die Medaille und Urkunde der Erzdiözese Freiburg. Für Berthold Eckert sei sein Engagement eigentlich nichts Erwähnenswertes, sondern vielmehr eine Selbstverständlichkeit, versicherte er. Schon sein Großvater Josef, der mit 38 Jahren verstorben war und auch sein Vater Johann, der bereits 1966 verstarb waren Messner in dem kleinen Kirchlein. „Für meine Mutter wäre es damals kaum zu verschmerzen gewesen, wenn ich diesen Dienst nicht übernommen hätte“, erinnerte sich Berthold Eckert. Zehn Pfarrherren habe er in den fünf Jahrzehnten erlebt. Angefangen von Pius Burger bis heute zum Leiter der Seelsorgeeinheit Klaus Fietz und Kooperator Hans-Joachim Greulich. Vieles habe sich in der langen Zeit verändert. Geblieben sind aber die Erinnerungen. So erzähle man sich, dass nach dem Krieg französische Soldaten mit ihren Gewehren das kleine Zwiebeltürmchen als Zielscheibe benutzten hätten. Nicht nur dieses war darauf hin erneuert , sondern auch in den 1980er Jahren die Kapelle saniert worden.

Viele Jahre war es Aufgabe des Mesners täglich um 6 Uhr in der Frühe, um 19 Uhr und zur Mittagszeit um 11 Uhr zu läuten. Heute zieht der 78-jährige frühere Landwirt nur noch vor den Gottesdiensten an dem Glockenstrang. Und diese werden heute noch äußerst selten in Kuchelbach gefeiert. Aus der früheren Tradition erhalten geblieben ist zumindest die Maiandacht der Birndorfer Frauengemeinschaft. Auch wird heute noch in Kuchelbach ein Sterbefall mit dem Glockengeläut angezeigt. Berthold Eckert würde sich freuen wenn in seiner Kapelle wieder einmal eine Taufe wäre oder sich wie vor zwei Jahren hier Brautleute ihr Ja-Wort geben würden. Schließlich warten auch bei ihm daheim bestens aufgehobene Kelche, Patene, Kelchtüchlein und Handtüchlein auf ihren Einsatz.