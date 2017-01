Albbruck Die engagierte Mesnerin Helga Boll erhält ein Dankeschön für ihren Einsatz

Pfarrer Klaus Fietz und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Läule danken Mesnerin Helga Boll für ihren Einsatz in der Kiesenbacher Kapelle.

20 Jahre lang versah Helga Boll in der Kiesenbacher Kapelle den Mesnerdienst. Für ihren erbrachten Einsatz in dem der heiligen Luzia geweihten Kirchlein dankten ihr Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Läule (links) und Pfarrer Klaus Fietz. In Erinnerung galt sein Dank der im vergangenen Jahr verstorbenen Elisabeth Burkart, die zwei Jahrzehnte lang für die Sauberkeit in der Kirche sorgte hatte. Bild: Doris Dehmel