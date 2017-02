Albbruck Die Vergrößerung des Gewerbeparks Mitte in Albbruck läuft auf Hochtouren

Der Lebensmitteldiscounter Norma, die Bäckerei Gehri und ein Textilmarkt sollen im Herbst im Gewerbepark Mitte in Albbruck einziehen können.

Albbruck (de) Der Gewerbepark Mitte in Albbruck nimmt weiter Formen an. Immer wieder war es nach dem Bau des ZG-Raiffeisen-Markts und der dazu gehörenden Freifläche zu Verzögerungen bei den Vorhaben gekommen. Bebauungsplananpassungen waren notwendig, bis jetzt vor einigen Wochen mit den Arbeiten für die noch größere Gewerbefläche begonnen werden konnte.

Neben dem Discounter Norma, wird dort die Bäckerei Gehri mit einem Backshop und Café einziehen, der Drogeriemarkt Rossmann wird das vorhandene Angebot in Albbruck ergänzen und ein Textilmarkt möglichst zu einem Kundenmagnet werden. Wer dies letztlich sein wird, soll in Kürze entschieden werden. "Zwei Interessenten sind im Gespräch", berichtete Investor Karl-Heinz Seegis aus Horb. Er rechnet damit, dass das Vorhaben bis zum Sommer fertiggestellt sein könnte und zumindest im Frühherbst alle Räume bezogen sein werden.

Großen Wert lege der erfahrene Investor auf Qualität am Bau. Ihm sei es wichtig, dass möglichst viele Gewerke an Unternehmen aus dem Ort oder aus der Region vergeben werden können. In Massivbauweise entsteht das Geschäftshaus. Mit einer 28 Zentimeter starken Dämmung des Pultdaches und einer 14 Zentimeter starken Wanddämmung, durch die der Heizkostenaufwand der Gasheizung minimiert werden soll, würden die geltenden Vorschriften übertroffen, was auch für den Brandschutz gelte. Bis Ende Februar soll aufgerichtet werden und der Innenausbau starten. Ohne die bereits in dem Bereich vorhandenen Arbeitsplätze werden mit den Neueröffnungen weitere 40 hinzukommen.