Auch in Unteralpfen ziehen Jugendliche als Sternsinger durch das Dorf.

In drei Gruppen waren die Unteralpfener Sternsinger im Dorf unterwegs, um mit geweihter Kreide den Segensspruch an die Türen zu schreiben und um eine Spende zugunsten bedürftiger Kinder in Kenia zu bitten. Das schwere Leben der Menschen in dem von Dürre geplagten Land schilderten die Jugendlichen in der Sonntagsvorabendmesse den Gottesdienstbesuchern.