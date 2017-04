Birkingen Die Salpeterer Pressband gibt sich im 35. Jahr ein neues Kostüm

Die Salpeterer Pressband plant bereits jetzt die Festivitäten für 2018, wenn sie ihr 35-jähriges Bestehen feiert. Sie Zusammenarbeit mit den Chälhuddle beim Narrentreffen hat sich bewährt.

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter der Salpeterer Pressband Birkingen. Mit Michael Gertis, dem ehemaligen Musikchef und Tobias Vögele, der einige Jahre den Verein als Vorsitzender leitete, gibt es seit der Hauptversammlung zwei neue Ehrenmitglieder. Für ihre zehnjährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden Ben Ortlieb, Stefan Wolpert und Christian Gertis. Lobende Worte der Mitglieder gab es für den Vorsitzenden Stefan Gertis. "Ohne Stefan wären die Salpeterer nicht da, wo sie heute sind", war sich Paul Schlachter mit den übrigen Vereinsmitgliedern einig.

Diese drückten auch mit einem einstimmigen Wahlergebnis die Beliebtheit ihres Vorsitzenden aus. Neu zur Kassiererin gewählt worden war Sarah Baumgartner. Zu dem bisherigen Beisitzer David Rotkamm, der auch als Tourmanager erfolgreich agierte, kam Yannik Schlachter neu hinzu. Zum zweiten Musikchef wurde Raffael Berger bestimmt. Nach einer Saison hatten Magda Lauber, Judith Eschbach und Sascha Auer den Spaß an der Guggenmusik entdeckt und wurden als Neumitglieder aufgenommen.

Im Rückblick gehörte die Bewirtung beim Estelberglauf, die sich am 23. April wiederholen wird, ebenso dazu wie das Sommerfest. Dabei habe man zum Auftakt mit Blasmusik mehr Besucher erwartet, am Samstagabend aber mit dem neuen DJ ein gutes Ergebnis erzielt. Für die Gaudispiele am Sonntagnachmittag soll es in diesem Jahr wieder eine Neuauflage geben. Sehr gut sei die Zusammenarbeit mit den Birndorfer Chälhuddle beim Narrentreffen gewesen, versicherte Stefan Gertis. Überhaupt war er mit dem Verlauf der Fasnacht und den auswärtigen Auftritten zufrieden. Musikchef Ben Ortlieb wünschte sich einen gesteigerten Probeneifer und nannte den 11. September als Termin für die offene Probe und das Probenwochenende im Oktober.

Gemeinderat Felix Eckert lobte das Engagement der Salpeterer im Dorf und deren eingeschlagenen Weg, die Vereinsarbeit auf mehrere Schultern zu verteilen. Dies werde vor allem auch mit Blick auf das Fest zum 35-jährigen Bestehen im kommenden Jahr ganz wichtig, so Stefan Gertis. Es wird im Januar neben dem Guggentreffen mit mehr als zehn Gruppen auch einen Bunten Abend geben. Beim hierfür agierenden Festkomitee laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Vorgestellt wurde bei der Hauptversammlung auch das neue Kostüm, das in den Farben Schwarz, Türkis und Gold maßgeschneidert werden wird. Der hierfür bereits angeschaffte Stoff hatte sich im Kassenbericht auf der Ausgabenseite mit 1450 Euro bemerkbar gemacht.