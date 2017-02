Albbruck Die Narren machen die Nacht zum Tag beim Nachtumzug in Birndorf

Der Nachtumzug in Birndorf der Chälhuddle und der Salpeterer Pressband bringt Teilnehmern und Gästen viel Spaß. Der stimmungsvolle Ausklang mit Bewirtung findet auf dem Festplatz statt.

Birndorf (de) Beim gemeinsamen Narrentreffen der Birndorfer Chälhuddle und der Salpeterer Pressband aus Birkingen machte sich in Windeseile der närrisches Bazillus breit. Viele Zuschauer, teils mit einfallsreichen Kostümen dem Anlass angepasst, säumten die Umzugsstrecke, auf der die Guggenmusiken, Narrenvereine und Narrenzünfte durch den Ortskern zogen. Neben den einheimischen Alb Gaischtern, Haselnüss aus Unteralpfen, Guggi-Buchern, den Holzöpfelschränzern aus Schachen und den Gastgebern, die sich vor einigen Jahren in der Narrenvereinigung Albbruck näherkamen, waren viele auswärtige Gruppen entlang des Rheins und aus der Schweiz dabei.

Alte Freundschaften zwischen den Fastnachtern wurden gepflegt und neue Kontakte aufgebaut. Nachdem die Nacht hereingebrochen war, setzte sich der närrische Tross in Bewegung. Während die Guggenmusiken für lautstarke Unterhaltung sorgten, nahmen die übrigen Umzugsteilnehmer sich in mehr oder weniger sanfter Art vor allem der weiblichen Zuschauer an. Konfettiregen mussten diese ebenso über sich ergehen lassen, wie am Seil abgeführt zu werden.

Vor dem eigentlichen Spektakel wurde den Vertretern der teilnehmenden Vereine beim Zunftmeisterempfang Einlass in den neuen Bürgersaal gewährt. Schirmherr Bürgermeister Stefan Kaiser, seit seinem Auftritt beim Narrentreffen in Dogern noch mehr fastnachtserfahren, freute sich, dass die Tradition fortgesetzt wird und die gegenseitige Unterstützung der Vereine wachse. So hatten sich auch zahlreiche Birndorfer und Birkinger Vereine mit ihrem kulinarischen Angebot auf dem Festplatz eingeklinkt. Dort drängten sich nach dem Umzug Zuschauer und Akteure. Ihre Fröhlichkeit und Ausgelassenheit wurde immer wieder mit dem Auftritt der verschiedenen Guggenmusiken und ihren musikalischen Ohrwürmern bis weit nach Mitternacht angeheizt.

