Albbruck-Birndorf Die Musikvereine Birndorf und Hütten erfreuen die Besucher mit traditionellen und modernen Klängen

Vier Zugaben beenden das Doppelkonzert der Musikvereine Birndorf und Hütten. Die beiden Orchester zeigen große Vielfalt.

Ein nachträgliches Ostergeschenk erhielten rund 200 Besucher am Samstagabend im Bürgersaal in Birndorf. Bei ihrem Doppelkonzert warteten der Musikverein Birndorf unter der Leitung von Hansjörg Bollinger und der Musikverein Hütten unter der Stabführung von Maximilian Schaffrina mit vorzüglichem Musizieren auf, das den Erwartungen der Gäste in jeder Hinsicht entsprach. Nicht von ungefähr durften die Musikanten die Bühne nach ihren Auftritten erst nach mehreren Zugaben verlassen.

Die Gestaltung des ersten Programmteils oblag den Gästen aus Hütten. Mit dem festlich-feierlich vorgetragenen „Festival Signation“ sorgten sie für einen gelungenen Auftakt. Durch häufige Wechsel im Tempo und in der Dynamik ein Höchstmaß an Konzentration erforderten die Vorträge „Karthago“ und „Gladiator“, doch zeigten sich die Musiker auch diesen Ansprüchen vollauf gewachsen. Durch mehrere Sparten moderner Blasmusik führte das Werk „Purple Drums“, bei dem sich Erwin Gutmann als glänzender Schlagzeuger zeigte. Gleich mehrere Solisten, unter anderem auch der Dirigent auf dem Saxophon, prägten den Vortrag „Groove Academy“, ehe die Hüttener Gäste ihren Konzertpart mit der Hymne „Celtic Crest“ beschlossen.

Einen Einblick in ihr breitgefächertes Repertoire gewährten die rund 50 Interpreten des Musikvereins Birndorf. In Sachen Musizieren auf hohem Niveau standen sie ihren Vorgängern in nichts nach, weiterhin reihte sich ein Höhepunkt an den anderen. Voll auf ihre Kosten kamen die Freunde der traditionellen Blasmusik beim „Danubia Marsch“. Das zahlreiche Publikum zum Mitsummen animierte der Abba-Hit „I do, I do, I do, I do, I do“. Von ihrer besten Seite zeigte sich dabei das Saxophonregister, das aus Thomas Eckert, Jana Mettenberger, Philipp Tröndle, Vanessa Müllek, Lena Berger, Patrick Reich, Sophia Baumgartner und Lina Binkert besteht, und Erinnerungen an Billy Vaughn wach werden ließ.

Eine feinfühlige, nuancierte Interpretation erfuhr das Tongemälde „Return to Ithaka“, Gleiches galt für „Chan Chan“, das das Leben kubanischer Landarbeiter musikalisch ausdeutete. Die Musikanten verstanden es, sowohl Heimweh als auch pure Lebensfreude ausdrucksstark zur Geltung zu bringen. Einen weiteren Glanzpunkt setzte die Sängerin Melanie Bächle als Solistin in „I am what I am“ aus dem Musical „La Cage aux Folles“ („Ein Käfig voller Narren“), ehe das Orchester des Musikvereins Birndorf im abschließenden Pop-Hit „Summer of '69“ von Bryan Adams noch einmal zur Hochform auflief und sein vorzügliches Leistungsvermögen demonstrierte. Nicht weniger als vier Zugaben waren erforderlich, bis alle Besucher zufriedengestellt waren.

Der abschließende Dank der Vorsitzenden Vanessa Müllek , mit kleinen Präsenten sichtbar gemacht, galt neben den beiden Dirigenten Maximilian Schaffrina und Hansjörg Bollinger, Wolf von Götz (Birndorf) und Bianca Wagner (Hütten), die in ihrer Moderation alles Wissenswerte zu den einzelnen Titeln vermittelten.