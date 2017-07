Albbruck Die Interessengemeinschaft Eine Welt feiert ein Hofladenfest für den guten Zweck

Die Interessengemeinschaft Eine Welt sammelt mit ihrem Hofladenfest für Hilfsprojekte in Brasilien und Tansania. Die IG sucht noch Übersetzer für den Besuch von Padre Oralino.

Die Interessengemeinschaft Eine Welt hatte auch in diesem Jahr zum Hofladenfest nach Birndorf eingeladen. Seit Jahren stellt die Familie Josef Thoma neben dem überdachten Eingangsbereich der Scheune auch ihr Freigelände zur Verfügung. Zahlreiche „ehrenamtliche Entwicklungshelfer“ waren dabei wieder im Einsatz. Wegen der parallel zu dem Fest verlaufenen anderweitigen Aktivitäten, bei denen vor allem einheimische Vereinsmitglieder auswärts unterwegs waren, fehlten viele Stammbesucher.

„Für ein gutes Endergebnis sorgten schließlich die vielen auswärtigen Gäste“, sagte Brunhilde Eckert. Bei ihr sind nicht nur im Vorfeld die Fäden zusammengelaufen, sondern sie führt auch seit vielen Jahren die Vereinskasse.

In den vergangenen 25 Jahren hat der harte Kern der IG Eine Welt keine Möglichkeit ausgelassen, Geld für die Unterstützung von Hilfsprojekten in Brasilien und Tansania zu erwirtschaften. Zum Jubiläum wird auch Pater Oralino aus Brasilien anreisen. Er hatte zusammen mit wenigen Mitstreitern in Campo Grande ein Hilfswerk entwickelt, das zwischenzeitlich vielen Jugendlichen und Erwachsenen neue Perspektiven eröffnete und mit der entsprechenden Ausbildung gesicherte Lebensgrundlagen schaffen konnte.

Neben anderen Aktivitäten, die noch in Planung sind, wird Padre Oralino am Samstag, 12. August, im Rathaus erwartet. Da der brasilianische Gast vorwiegend Portugisisch spricht, suchen die Gastgeber dringend Personen, die sich als Übersetzer während seines Besuchs von 9. bis 15. August einklinken könnten. Kontakt: Brunhilde Eckert unter der Telefonnummer 07753/58 30.