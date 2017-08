Albbruck Die Interessengemeinschaft Eine Welt Albbruck wird 25 Jahre alt

Die Interessengemeinschaft Eine Welt Albbruck feiert ihr Jubiläum mit einem Empfang im Rathaus und einem Vortrag über die unterstützten Projekte in Brasilien.

Seit 25 Jahren gibt es die Interessengemeinschaft Eine Welt Albbruck. Dieses Jubiläum soll nun auf besondere Weise gefeiert werden. Gleichzeitig sei dies für die Mitglieder der IG ebenso ein Grund, Rückschau zu halten, wie auch für die Spender, die mit ihrer Großzügigkeit immer auch die Hilfsprojekte unterstützt haben und die Ziele der ehrenamtlichen Entwicklungshelfer mitgetragen haben. Ebenso wie sie alle sind auch die Einwohner von Albbruck am Samstag, 12. August, um 16 Uhr zu einem kleinen Empfang im Rathaus eingeladen.

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert reifte in Günther Schulz die Idee, auf dem Weg der kleinen Schritte gemeinsam mit weiteren Gleichgesinnten ein Hilfsprojekt zu gründen. Spontan schlossen sich Mitstreiter seiner Idee an. Größtenteils sind sie heute noch mit dabei, wenn die vielen Arbeitseinsätze anstehen. Zwei Jahrzehnte lang unterstützte die Albbrucker Gruppe ausschließlich das Hilfsprojekt von Padre Oralino in Campo Grande in Brasilien. Mehrfach konnten sich die Albbrucker bei Besuchen überzeugen, wie segensreich dessen Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Frauen ist.

Hilfe zur Selbsthilfe sei stets die Devise gewesen, die Padre Oralino und seine Helfer in die Tat umgesetzt hatten. Mit der Unterstützung der Albbrucker IG Eine Welt sei es möglich gewesen, dass viele Kinder eine menschenwürdige Entwicklung erleben konnten. Vor einigen Jahren kam ein Hilfsprojekt von Pater Aidan in Tansania hinzu. Kindergarten, Krankenhaus und vor allem auch das Berufsausbildungszentrum konnten durch die Unterstützung der Albbrucker realisiert werden.

Günther Schulz und seine Mitstreiter sind sich einig, dass sie mit ihrem Engagement einen zwar kleinen, aber dennoch wichtigen Betrag leisten, die heutigen Fluchtursachen wie Armut und Perspektivlosigkeit so vieler Menschen zu mindern. In persönlichen Begegnungen wird Padre Oralino, der bis zum 16. August in Albbruck weilen wird, über seine Arbeit berichten. Gelegenheit dazu ist nicht nur am 12. August um 16 Uhr im Rathaus, sondern auch am Montag, 14. August, um 17 Uhr im Albbrucker Bernhardsheim.