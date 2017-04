Albbruck Die Gemeinschaftsschule Albbruck zeigt ein Beispiel für funktionierende Integration von Flüchtlingen

Fatou Manneh aus Gambia kam als Flüchtling nach Deutschland und arbeitet nun im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes an der Gemeinschaftsschule in Albbruck.

Wie Integration von ausländischen Mitbürgern funktionieren kann, zeige sich tagtäglich an der Albbrucker Gemeinschaftsschule, versicherte Rektor Klaus Tritschler. Dabei denkt der Schulleiter auch ganz aktuell an Giulio Colucci, einen Sohn italienischer Eltern, der bis zum Schuljahresende sein Freiwilliges Soziales Jahr an der Albbrucker Schule absolviert. Vor allem aber an Fatou Manneh aus Gambia, die innerhalb des Bundesfreiwilligendienstes seit dem vergangenen Schuljahresbeginn täglich spürbare Fortschritte mache.

Sie fühle sich hier gut aufgehoben, versichert die 45-jährige Fatou Manneh. Sie freue sich, dass es mit der Unterstützung der Gemeinde außerdem möglich war, in Albbruck eine eigene Wohnung zu finden. Zuvor hatte die, in ihrer afrikanischen Heimat als eine Art Dorfhelferin tätige Frau lange in der Containerunterkunft in Albbruck gelebt. Von Beginn an sei es ihr immer wichtig gewesen, die deutsche Sprache zu erlernen. So kann sie sich heute gut unterhalten. Vor allem in den Vorbereitungsklassen der Grundschule ist sie zwischenzeitlich für Ausländerkinder eine wertvolle Unterstützung, sind sich die Lehrkräfte einig.

Flüchtlingskindern vermittele sie Sicherheit und spürbares Verständnis in der Bewältigung der Herausforderungen in der völlig neuen Umgebung. Mit Fatou Manneh freut sich auch Schulsekretärin Martina Wiedl, dass ihre "Bufdi"-Anstellung um weitere sechs Monate verlängert wurde. Einfache Sekretariatsarbeiten und vor allem das Herstellen von Arbeitsmaterial für Ausländerkinder, die der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind, gehören zum Arbeitsalltag der motivierten gambischen Frau. Sie sei vor allem auch Giulio Colucci, dem FSJ-ler, der als ehemaliger Schüler die Schule aus einem vollkommen anderen Blickwinkel erlebte, für die Unterstützung während ihrer Eingewöhnungsphase in einem völlig neuen Umfeld dankbar, beteuert Fatou Manneh.