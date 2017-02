Albbruck Die Feuerwehr Albbruck freut sich über zahlreiche Neumitglieder

Besonders die Feuerwehrabteilung Unteralpfen erhält viele Neuzugänge, aber auch die anderen Abteilungen der Feuerwehr Albbruch erhalten Zuwachs. Toni Steinebrunner übernimmt das Amt des Jugendwarts.

Albbruck – Selten konnten in einer Hauptversammlung der Feuerwehr Albbruck mit ihren weiteren Abteilungen so viele neue Mitglieder aufgenommen werden wie in diesem Jahr. Vor allem die Abteilung Unteralpfen erhielt erheblichen Zuwachs. Georg Schäfer, Christian Hässig, David Korol, Stefan Marder, Robert Wuchner, Sandro Hoppe und Lukas Maise sind neu in den Reihen der Aktiven. Mit Frank Ebner und Nico Berger kamen zwei weitere Feuerwehrmänner in die Abteilung Estelberg und die Abteilung Albbruck erhielt mit Vanessa Pörschmann, Dario Bortone, Jason Tränkle und Frank Drexler personelle Unterstützung.

Unterschiedlich waren im vergangenen Jahr die Einsätze der einzelnen Feuerwehren. Nicht nur zahlenmäßig hatten sie sich unterschieden, sondern auch in ihren Aktivitäten, die neben dem Feuerwehrdienst und der stetigen Ausbildung stattgefunden haben. Während Kommandant Christian Gerspacher von der Albbrucker Abteilung ein Ausbildungswochenende und ein Allradtraining organisiert hatte, hatten sich die Mitglieder der Abteilung Estelberg neben den Pflichtproben dennoch regelmäßig im Feuerwehrgerätehaus zu technischen Übungen aber auch der Kameradschaftspflege getroffen.

Neben der Alteisensammlung stand auch der traditionelle 1.-Mai-Hock auf dem Programm, bei dem sich trotz des schlechten Wetters viele Besucher mit ihrer Feuerwehr solidarisch zeigten. Viele Stunden hatte die Abteilung Schachen für die Instandhaltung der Gerätschaften investiert und mit der Teilnahme am Grümpelschießen die Verbindung zu anderen Vereinen demonstriert. Auf gute Resonanz sei die kleine Feuerwehrübung bei den Besuchern des Unteralpfener Kirchenfestes gestoßen. Das jährlich stattfindende Schlachtfest wird am 11. März eine Neuauflage erleben.

Die Jugendfeuerwehr wird mit Toni Steinebrunner einen neuen Jugendwart bekommen. 16 Jugendliche trafen sich zu den unterschiedlichsten Aktivitäten, nahmen am Kreiszeltlager teil und bereiten sich auf die Leistungsspange vor. Dabei hatten Lennart Eckert und Konstantin Ebner kein einziges Mal gefehlt. Nach mehreren Todesfällen zählt die Altersabteilung 32 Mann. Sie hatten sich zu verschiedenen Betriebsbesichtigungen getroffen, die Geselligkeit gepflegt und die Floriansmesse ebenso wie das Kreisseniorentreffen besucht.