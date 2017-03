Albbruck Die Feuerwehr Albbruck bittet zur Kasse

Der Gemeinderat stimmt in seiner jüngsten Sitzung einer neuen Satzung zur Kostenerstattung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Albbruck zu.

Albbruck (tao) Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer neuen Satzung zur Kostenerstattung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Albbruck zu, um künftig einen höheren Kostenersatz von den Verursachern fordern zu können. Das sei auch sinnvoll, so erklärte Bürgermeister Stefan Kaiser, "damit die Wehr nicht wegen jeder Lappalie ausrücken muss und sich auf ihre Kernbereiche konzentrieren kann". Rechtliche Grundlage ist die neue Landesverordnung "Kostenersatz Feuerwehr" vom April 2016. Klassische Einsätze dieser Art liegen vor, wenn etwa ein Kraftfahrzeug beteiligt ist, wenn ein Fehlalarm ausgelöst wird oder die Feuerwehr technische Hilfe leistet, ohne dass eine bedrohliche Lage vorliegt oder wenn die Feuerwehr gerufen wird, Wespennester zu entfernen oder Türen zu öffnen. "Es soll keine Versuchung entstehen, die Feuerwehr für Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die nicht zur ihren Kernaufgaben gehören", so heißt es in der Verordnung. Bei den Kostensätzen ist zu unterscheiden zwischen den Stundensätzen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und die Stundensätze für die Feuerwehrfahrzeuge. Die Verordnung schreibt für normierte Feuerwehrfahrzeuge landeseinheitliche Sätze vor, beispielsweise für ein LF 16 einen Stundensatz von 170 Euro und für ein MTF einen Satz von 20 Euro. Für die Kalkulation der Kostensätze für die Einsatzkräfte hat die Verwaltung einen Stundensatz von 27,46 Euro ermittelt. Der Gemeinderat stimmte einem Satz von 27 Euro zu. Damit würde beispielsweise ein einstündiger Einsatz bei einem Verkehrsunfall mit zehn Einsatzkräften, einem LF 16 und einem MTF mit 465 Euro zu Buche schlagen, nach den alten Kostensätzen wären es lediglich 157 Euro. In der Sitzung wurde aber auch festgestellt, dass bei den meisten kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr eine Kfz-, Haft- oder Krankenversicherung ersatzpflichtig ist.