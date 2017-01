Albbruck Die Chälhuddle und die Salpeterer Pressband sind bereit für die Fasnacht 2017

Mit einem großen Nachtumzug wollen die Chälhuddle und die Salpeterer Pressband den Birndorfern die Fasnacht 2017 bereichern.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Birndorf (de) Während die einen gute Vorsätze für das neue Jahr schmieden, stürzen sich andere bereits voll in die Vorbereitungen von Vereinsfesten und besonderen Ereignissen. Zu Letzteren zählen die Birndorfer Chälhuddle und die Salpeterer Pressband, die gemeinsam am 11. Februar das Narrentreffen mit Nachtumzug in Birndorf ausrichten. Mehr als 20 Umzugsteilnehmer haben bereits ihre Teilnahme fest zugesagt, darunter sind Narrenzünfte und neun Guggenmusiken. Sie werden gemeinsam ab 18.31 Uhr durch Birndorf ziehen und für Stimmung im Dorf sorgen, ehe ab 20 Uhr die einzelnen Gruppen bis Mitternacht auf dem Kranzparkplatz für lautstarke Unterhaltung sorgen werden.

Neben den beiden Veranstaltern werden weitere Birndorfer und Birkinger Vereine mit Verpflegungsständen entlang der Umzugsstrecke dabei sein. Erste Erfahrungen mit einer Open-Air-Veranstaltung machten die Chälhuddle bereits bei der vergangenen Fastnacht, als eine Saalfastnacht wegen der Umbauarbeiten in Birndorf nicht möglich war. Sie hoffen mit allen, die sich einklinken werden, dass das Wetter in dieser Saison besser mitspielt. Mit dieser Folgeveranstaltung der Narrentreffen von Albbruck, Schachen und im vergangenen Jahr in Unteralpfen setzen die Birndorfer Narren und die Birkinger Guggenmusiker den Ursprungsgedanken der Fastnachtsvereinigung Albbruck um. Auch gemeinsame auswärtige Auftritte der Vereine sind immer wieder angesagt.