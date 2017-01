Albbruck Die BUND-Ortsgruppe Albbruck ist unermüdlich im Einsatz für die Umwelt

Die BUND-Ortsgruppe pflegt über Jahrzehnte verschiedene Naturschutzprojekte. Ein Netzwerk von Teichen soll neuen Lebensraum schaffen.

Schachen (de) In der Hauptversammlung der BUND-Ortsgruppe Albbruck berichtete der Vorsitzende Franz Brüstle über die Projekte, die teilweise schon Jahrzehnte gut funktionieren. Sein Ziel, die Mitgliederzahl auf zehn Prozent der Einwohner von Albbruck steigern zu können, wurde durch den stetigen Aufwärtstrend und mit fünf Neuzugängen auf 84 Aktive übertroffen.

Zudem werden 83 Fördermitglieder registriert. Entsprechend der Jahreszeiten fanden im vergangenen Jahr die Arbeitseinsätze statt. Dabei scheute sich das Team um Franz Brüstle nicht, in Kälte und Schnee für den Naturschutz unterwegs zu sein oder bei brütender Hitze die notwendigen Arbeiten zu erledigen. Hauptsächlich auf der Gemarkung Schachen und Unteralpfen wurden in den vergangenen Jahren mehr als 100 Teiche angelegt und teilweise saniert. Dabei ist die gute Vernetzung ein Aspekt, um immer wieder neuen Lebensraum für die Tiere zu schaffen. Diese Arbeiten sollen weitergeführt werden.

Großen Wert hatte die Ortsgruppe wieder auf die Springkrautbekämpfung im Mühlbachtal gelegt, um den heimischen Pflanzen den Lebensraum zu sichern. Die Dorfputzede wird am 18. März unter der Mitorganisation von Projektleiter Wilfried Brehl durchgeführt. Am 8. und 9. April findet der Wildsträucherverkauf statt. Seit 1992 wird er wiederholt und dabei wurden bislang mehr als 43 000 Pflanzen abgegeben. Projektleiter Helmut Pfeiffer und sein Team hatten sich um den Froschzaun und das Einsammeln der Tiere westlich von Unteralpfen gekümmert. Sie werden dies auch 2017 fortsetzen.

Nicht nur der Obstbaumschnittkurs, wie er am 4. März 2017 wiederholt wird, fand statt, zudem wurden Feldhecken zurückgeschnitten und die vom BUND gepflanzten Bäume gepflegt. "Wir haben bereits für das laufende Jahr 30 Gutscheine für Obsthochstämme ausgegeben", freute sich Franz Brüstle. Gut gewirtschaftet hatte Johanna Pfau. Dank des positiven Ergebnisses beschloss die Versammlung, 200 Euro an Hubert Rossa für die Greifvogelstation und 100 Euro an die Igelstation Tiengen zu überweisen. "Der Naturschutz darf nicht Grund für die Schließung vom Albtal sein", machte Franz Brüstle deutlich. Er und Bürgermeisterstellvertreter Günter Kaiser, der der BUND-Ortsgruppe für ihren Einsatz für die heimische Tier- und Pflanzenwelt dankte, waren sich einig, dass sich Lösungen finden lassen müssen, um dieses Naturdenkmal wieder passierbar zu machen.