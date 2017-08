Albbruck Die BI Kiesenbach will die Ansiedlung einer Schredder-Anlage im benachbarten Gewerbegebiet Rütte-Allischmatten verhindern

Die BI Kiesenbach verfasst ein Schreiben an Lokalpolitiker mit ihrer Kritik an der geplanten Schredder-Anlage im benachbarten Gewerbegebiet Rütte-Allischmatten und am Antragsteller selbst.

Nicht warten, bis es zu spät ist – nach dieser Devise handelt die Bürgerinitiative (BI) Kiesenbach, die sich gegen die Ansiedelung einer Schredder-Anlage im benachbarten Gewerbegebiet Rütte-Allischmatten zur Wehr setzt. In mehreren Schreiben wenden sich die Initiatoren der BI, Stefan Späth, Mathes Binkert, Stefan Hüner und Engelbert Brüstle, an den Gemeinderat, Bürgermeister Stefan Kaiser und Landrat Martin Kistler.

In dem Schreiben an den Gemeinderat heißt es: „Wir und die Bevölkerung halten die Ansiedelung einer Bauschutt-Brechanlage mit angeschlossenem Betonwerk in einem hoch sensiblen Bereich für absolut unmöglich und – aus Bürgersicht – für nicht machbar.“ Da zu befürchten sei, dass aufgrund von Gutachten eine Zustimmung erfolgen könnte, appelliert die BI an den Gemeinderat, „Vernunft walten zu lassen und der Planung eine Absage zu erteilen“. Glücklicherweise liege die Entscheidung über den Verkauf des Geländes beim Gemeinderat, bei dem ein „bodenständiges Augenmaß“ vorausgesetzt werden könne.

In dem Schreiben an Bürgermeister Stefan Kaiser kritisiert die BI, dass dieser das Bauvorhaben als „ganz normalen Verwaltungsvorgang“ bezeichnet hatte, für den die Verantwortung beim Landratsamt liege. „Offensichtlich hat man noch nicht erkannt, welche Brisanz in der Angelegenheit steckt. Hier geht es nicht um einen einfachen Bauantrag, sondern um einen massiven Eingriff in die Lebensqualität der Bevölkerung“, so die BI. Sprecher Stefan Späth unterstreicht: „Die Menschen wollen das nicht und die Verwaltung und der Gemeinderat sollte dem Rechnung tragen.“

Nachdem zwischenzeitlich Informationen über den Antragsteller gesammelt wurden, stehe für die BI auch eine Kompromisslösung (nur Bürogebäude, und vorerst keine Schredder-Anlage) nicht zur Diskussion. Erinnert wurde an die jüngst bekannt gewordenen Praktiken der Firma in Schachen, die sich hier, beim Auffüllen eines Areals mit Bauschutt, nicht an die behördlichen Vorgaben gehalten habe.

Erinnert wird auch an Vorgänge auf dem Firmenareal im Albbrucker Gewerbegebiet Betten, wo erst Tatsachen geschaffen worden seien, bevor eine Genehmigung eingeholt worden sei. „Aus all diesen Gründen bitten wir die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat, schnellstmöglich Abstand von diesem Projekt zu nehmen und sich nicht hinter die Entscheidungen eines Landratsamtes zurückzuziehen.“ Das sei schon einmal, im Fall der Eisenbahnbrücke, schief gegangen.

In dem Schreiben der Bürgerinitiative an den Landrat heißt es: „Wir sind der Meinung, dass solche Anlagen, wie in ganz Südbaden üblich, ausschließlich in abgelegenen Industriebrachen oder in Steinbrüchen betrieben werden sollten.“ Als Musteranlage bezeichnete Späth den Schredder-Betrieb bei der Kompostieranlage Küssaberg. Sein Fazit: „Der Engpass bei der Entsorgung von Bauschutt im Landkreis ist uns bekannt. Die Lösung dieses Problems sollte jedoch nicht zu Lasten einer Bevölkerungsgruppe gehen, die jetzt schon einer erheblichen Mehrfachbelastung ausgesetzt ist.“