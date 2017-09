Albbruck Der Sonntag beim Albbrucker Dorffest entschädigt für den verregneten Auftakt

Bernhard Bächle, Organisator des Albbrucker Dorffests, zieht eine zufriedene Bilanz. Die Gäste strömen vor allem am zweiten Tag zur Festmeile.

Regen und Sonne waren dem Albbrucker Dorffest in diesem Jahr beschert. Unterschiedlich, wie das Wetter und die Temperaturen, so waren auch die Erfolgsmeldungen der Festwirte über die beiden Tage. Hätte man in der einen Bude oder dem anderen Zelt am Samstag gerne mehr Besucher bewirtet, so herrschte am Sonntag allgemein Hochbetrieb. Sehr viele Besucher, auch von außerhalb, waren wieder zum Traditionsfest gekommen.

Gegen Abend schmolz das kulinarische Angebot an verschiedenen Ständen zusehends und beim Abbau waren bei den meisten die Küchenvorräte ausverkauft. „Ich denke, es können wieder alle zufrieden sein“, resümierte Bernhard Bächle, der im Vorfeld für die Organisation des Albbrucker Dorffests zuständig war. Durch die südlich der Eisenbahnstraße befindlichen neuen Märkte, hatte sich in deren Nähe die Situation etwas verändert. Das Blasorchester hatte auf das Kinderkarussell verzichtet und andere mussten mit entsprechender Handwerkskunst die Situation retten, was gut gelungen war.

Auch nach mehr als 40 Jahren sorgen die Vereine immer wieder mit neuen Ideen dafür, dass das Albbrucker Dorffest seinen Reiz nicht verliert. So hatte das Blasorchester Albbruck am Samstagabend zum Bayerischen Abend mit entsprechender Unterhaltung durch die eigenen Mitglieder eingeladen und am Sonntag ihre Bühne der Musikgesellschaft Schwaderloch überlassen, mit der es langjährige Kontakte gibt.

Mit dem Auftritt der Mühlbach Musikanten am Samstag und der Big Band Nostalgic Brass, zu deren Akteuren auch der Albbrucker Ortsbaumeister Markus Strittmatter zählt, sorgten zwei bislang in Albbruck unbekannte Gruppen für gelungene Unterhaltung, die vom Publikum sehr gut aufgenommen wurde. Nach dem sonntäglichen Frühschoppenkonzert vom Musikverein Harmonie Unteralpfen unter der Leitung von Nico Albiez entschloss sich dieser zu einem besonderen Gag. Im Dorffestbähnle, wo sich üblicherweise Kinder vergnügen und sich über das Festgelände kutschieren lassen, drängten sich die Musiker mit ihren Instrumenten dicht nebeneinander, um weithin hörbar das Badnerlied zu spielen.

In Kürze wird es mit den Vertretern der neu angesiedelten Discounter, den Vereinen, Bürgermeister Stefan Kaiser und dem Organisationsduo Bernhard Bächle und Karin Gaßmann eine Besprechung über den Fortbestand des Albbrucker Dorffests geben.