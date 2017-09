Albbruck Der Musikverein Harmonie Unteralpfen plant ein abwechslungsreiches Festprogramm zum Jubiläum

Der Musikverein Harmonie Unteralpfen wird 125 Jahre alt. Zwölf Orchester sind zu Gast beim Bezirksmusikfest, um dies zu feiern.

Am 3. April 1892 wurde der Unteralpfener Musikverein Harmonie gegründet. Was damals mit knapp 20 Mitgliedern begann, wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Heute zählt der Verein 75 Musiker, darunter viele Jugendliche. Von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, feiert der Verein im Rahmen eines Bezirksmusikfestes zusammen mit zwölf befreundeten Musikvereinen sein 125-jähriges Bestehen. Gefeiert wird in einem Festzelt beim Sportplatz. Höhepunkt ist der Sonntag, der mit Hansy Vogt, Liane und den Feldbergern ausklingt.

Festauftakt ist am Freitag, 15. September, 17 Uhr, mit dem traditionellen Baumstellen und dem anschließenden Fassanstich. Für Stimmung sorgt die Hotzenenwälder Bauernkapelle Görwihl. Um 20 Uhr geht es weiter mit einem Wettbewerb der Trachtenkapellen aus Buch, Waldau und und Rickenbach. Dabei geht es um die heikle Frage: Welche Kapelle präsentiert sich am besten? Die Bewertung erfolgt durch das Publikum und eine Jury.

Im Anschluss findet eine Party mit DJ AndiBar und MC Allbeatz statt. Am Samstag, ab 19 Uhr, sorgt die Stadtkapelle Tengen für musikalische Unterhaltung, anschließend garantieren die Fäschtbänkler für gute Stimmung.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit der Trachtenkapelle Strittmatt. Ab 12.30 Uhr spielt der Musikverein Dogern, ab 14 Uhr tritt der Gesamtchor auf mit Musikvereinen aus Dogern, Albbruck, Oberwihl, Birndorf, Luttingen, Strittmatt und Hochsal-Schachen. Das anschließende Nachmittagskonzert wird von den Musikvereinen Birndorf, Oberwihl und Luttingen gestaltet. Um 19.30 Uhr beginnt das Abendprogramm mit den Stimmungskanonen Liane, Hansy Vogt und den Feldbergern.

Schon in der Vergangenheit sorgte der Musikverein mit seinen Festivitäten für viel Abwechslung im Dorf. 1952 wurde das 60-jährige Vereinsbestehen auf der Festwiese vom „Dörfli-Schmid“ gefeiert. Dabei präsentierten sich die Musiker zum ersten Mal in ihrer neuen weißen Uniform. 1967, beim Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen, war der Patenverein aus Burgeis/Südtirol zu Gast. 1992 folgte das Fest zum 100-jährigen Bestehen mit einem Bankett in der Leiterbachhalle und der Verleihung der Pro-Musica Plakette. Gefeiert wurde auch das 110-jährige Bestehen mit der spektakulären Wette: Dabei ging es um die Frage, ob es gelingen würde, 110 Musikerinnen auf die Bühne zu bringen, die gemeinsam das Badnerlied zu spielen. Im Rahmen des 125-Jahrfeier finden auch ein Unimog- und Oldtimertreffen und das traditionelle Sau-Fest statt, bei dem deftige Spezialitäten vom heimischen Schwein serviert werden.

für Samstag und Sonntag gibt es im Internet (www.musikfest2017.party) und bei jedem Mitglied des Musikvereins Unteralpfen.