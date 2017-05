Albbruck-Birkingen Der Männergesangverein Frohsinn Birkingen hält Vorschau auf sein Jubiläum

Der MGV Frohsinn Birkingen plant ein Fest zum 100-jährigen Bestehen im kommenden Jahr. Chorleiterin Andrea Bächle lobt Notenwart Siegbert Kessler für seine perfekte Vorbereitung.

Die Birkinger Sänger können nicht nur auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken, sondern auch einen besonderen Anlass ins Visier nehmen: 2018 wird der Männergesangverein Frohsinn 100 Jahre alt. Fritz Opel, Organisationschef für das Vereinsjubiläum, stellte in der Hauptversammlung die Planungen für das Jubiläum vor.

Mit dem Vorhaben gehe die Sängerwerbung einher. Neulinge dürften sicher sein, dass sie gut in die Gemeinschaft aufgenommen werden und an der Geselligkeit teilhaben können. Beides seien wichtige Eigenschaften, die den Birkinger Männerchor neben den gesanglichen Leistungen auszeichnen. Mit diesen war Chorleiterin Andrea Bächle im vergangenen Jahr zufrieden. Das musikalische Potenzial konnte dank dem steten Engagement der Sänger weiter ausgebaut werden. Die Dirigentin gab sich zuversichtlich, dass angesichts der deutlich spürbaren Motivation der Sänger ein gelungenes Jubiläum sowie das Gewinnen von Sängernachwuchs möglich sind.

Gebessert hat sich die Probendisziplin mit 84 Prozent Anwesenheit. Die treuesten Probenbesucher sind Werner Schupp, der kein einziges Mal fehlte, sowie Konrad Schäfer und Toni Gerteis, die nur zweimal verhindert waren. Sie wurden vom Vorsitzenden Anton Sattler mit einem Sängerglas ausgezeichnet. Dank des Erfolgs der beiden Lieder- und Theaterabende im Dezember bilanzierte Kassierer Bernd Hufschmidt ein gutes finanzielles Polster.

Der Vorsitzende Walter Felbek dankte allen, die sich auf besondere Weise ins Vereinsleben eingebracht hatten. Lob gab es für Thomas Amann für die Ausrichtung der jährlich wiederkehrenden „Kirschenchorprobe“ in der Obstanlage, Uli Rotzinger und seinem Team für die Organisation des Dorfhocks, Harald Scherer für seinen vorbereitenden Einsatz der Lieder- und Theaterabende und Erwin Eckert für seine zahlreichen konkreten Beiträge und die Supervision über alle maßgeblichen Vereinsereignisse in der Vergangenheit.

Ein besonderes Lob erhielt Notenwart Siegbert Kessler von Dirigentin Andrea Bächle. „In meiner langjährigen Tätigkeit als Chorleiterin habe ich noch nie eine so komfortable Aufbereitung der Noten für Proben und Auftritte erfahren, wie derzeit.“ Als Termine für dieses Jahr stehen bereits fest die Teilnahme am Gruppenchorsingen in Höchenschwand, der Birkinger Dorfhock im Sommer und am 26. Dezember der Lieder- und Theaterabend, der kurz darauf wiederholt wird.