Albbruck Der Kirchenchor Albbruck ist mit dem vergangenen Jahr rundum zufrieden

Der Kirchenchor Albbruck zieht ein positives Fazit über das vergangene Vereinsjahr. Es herrscht große Freude über neun Neuzugänge aus einem Projektchor und über die neue Chorleiterin Lucia Moser.

In der Hauptversammlung des Kirchenchors St. Josef Albbruck freute sich die Vorsitzenden Franziska Ebner, dass es im vergangenen Jahr gelungen ist, mit Lucia Moser eine neue Chorleiterin zu finden. Sie fühle sich im Chor sehr gut aufgenommen und freue sich auf die nächsten Anlässe, bei denen der Kirchenchor neben dem Gesang vor allem auch die Geselligkeit pflegt. Nach dem gemeinsamen Singer aller Chöre der Seelsorgeeinheit aus Laufenburg-Hochsal, Luttingen, Albbruck und Birndorf an den 60. Geburtstagen von Pfarrer Klaus Fietz und Hans-Joachim Greulich stehen in den kommenden Monaten die Vorbereitungen auf das Patrozinium und Ostern an.

Zudem folgt später der gemeinsame Gottesdienst der gesamten Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck an Fronleichnam. Wie in den vergangenen Jahren wird der Albbrucker Kirchenchor in gewohnter Weise auch wieder am Albbrucker Dorffest teilnehmen. Pfarrer Hans-Joachim Greulich dankte den und Sängern für das gute Zusammenwirken im Bereich musikalischer Gestaltung der Gottesdienste. „Ich fühle mich wohl und freue mich bei den Zusammenkünften des Chores dabei sein zu können“, so der Kooperator. Franziska Ebner, die allen für ihr Engagement im Verein dankte, durfte sich über die Bezeichnung „beste Vorständin“ freuen. Am Ende der üblichen Berichte und als Schlusszeichen hinter die Tagesordnung erklang das Lied „Ubi Caritas“. Weitere Sänger in allen Stimmlagen sind stets beim Kirchenchor willkommen. Die Probe ist jeweils donnerstags von 19.30 bis 21.15 Uhr.

Birgit Rutschmann und Günter Tröndle wurden für 40 Jahre und Marianne Höfler für 25 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor geehrt. Präses Pfarrer Klaus Fietz überreichte die Urkunden des Cäcilien-Verbandes, verbunden mit einem großen Dank für die Treue. Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres war das neugeistliche Konzert unter dem Motto „Die spur von morgen“, das in der Heilig-Kreuz-Kirche in Birndorf und in der Pfarrkirche St. Martin in Luttingen aufgeführt wurde.

Als erfreulich wurde festgehalten, dass nach den Konzerten von den 24 neuen Projektsängern neun in den Chor eingetreten sind. Ein weiterer Höhepunkt war die Aufstellung eines Kinderprojektchores und seinem ersten Auftritt am Patrozinium. „Ich bin mit euch sehr zufrieden“, versicherte Dirigentin Melanie Bächle. Ihr Engagement und ihre kompetente und motivierende Art den Chor zu leiten, sei der Grund dafür, dass so viele Neumitglieder gewonnen werden konnte, sagte die Vorsitzende Anette Tröndle. Die derzeitigen Proben konzentrieren sich intensiv auf die Messe am Ostersonntag.