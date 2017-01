Albbruck Der Judo-Club Albbruck feiert Jubiläum

Der Judo-Club Albbruck besteht bereits seit 50 Jahren. Der Festakt ist am 28. Januar mit Übungs-Vorführungen, Reden und gemütlichem Beisammensein geplant.

Längst ist der Judo-Club Albbruck nicht mehr aus dem sportlichen Geschehen in der Gemeinde wegzudenken. Vor wenigen Wochen jährte sich der Gründungstag des Vereins zum 50. Mal. Vieles hat sich seit 3. Dezember 1966 verändert. Eines blieb jedoch über die Jahre konstant: Immer waren es engagierte Vorstände, die mit neuen Ideen den Verein nach vorne brachten und Trainer, die mit Ehrgeiz und Sportsgeist die Jugendlichen zu sportlichen Erfolgen motivierten.

Seit in Albbruck mit dem damaligen Neubau der Mehrzweckhalle eine Trainingsmöglichkeit vorhanden war, wurde das sportliche Angebot erweitert. Im Juli 1967 wurden die Judokas unter dem Vorsitz von Reiner Rüther und Gerold Wolf als eigene Abteilung innerhalb des Sportvereins Albbruck 1923 eingegliedert. Von 1974 bis 1998 gab es sogar eine Unterabteilung in Görwihl, die wegen Trainermangels schließlich aber eingestellt worden war.

Stets war in der Vereinsführung wie auch im Albbrucker Trainerstab Kontinuität angesagt. Schon beim 25-jährigen Bestehen im Dezember 1991 war Wolfgang Schneider als Trainer auf der Matte. Bis heute freut er sich, mit dem Judo-Nachwuchs bei den unterschiedlichen Wettkämpfen gute Platzierungen zu erreichen. Im Juni 1995 wurde in einer Versammlung der Judoabteilung deren Auflösung beschlossen. Am gleichen Abend ging bei der anschließenden Gründungsversammlung der Judo-Club Albbruck als selbstständiger Verein hervor.

Zehn Jahre später übernahm Lothar Strittmatter den Posten des Vereinsvorsitzenden, dem sein Stellvertreter Wolfgang Schneider zur Seite steht. Zusammen mit Schatzmeister Michael Heckel, Schriftführer Jürgen Steinke und Jugendwart Thomas Holland laufen im Vorstands-Team die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier „50 Jahre Judo in Albbruck“ am Samstag, 28. Januar, in der Albbrucker Gemeindehalle derzeit auf Hochtouren. Hierzu erwarten die Organisatoren des Vereins einen Großteil der bislang 700 mit dem Verein verbundenen ehemaligen und derzeit aktiven Mitglieder. Ab 17.30 Uhr werden die Gäste erwartet. An diesem Abend wird es ab 18.30 Uhr vor den offiziellen Reden und dem gemütlichen Beisammensein auch verschiedene Judovorführungen geben.

Anmeldung

Lothar Strittmatter wurde nach zwei Jahren als Stellvertreter 2005 zum Vorsitzenden gewählt. Verbindliche und namentliche Anmeldungen für die Jubiläumsfeier sind bis spätestens 20. Janaur unter Telefon 07753/62 44 14 oder per E-Mail (jca@online.de) möglich.