Albbruck Der Gymnastikverein Buch bietet mehr als nur sportliche Betätigung

Der Gymnastikverein Buch ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender des Albbrucker Ortsteils. Es gab Wechsel bei einigen Vorstandsämtern. Edina Muslic ist neue stellvertretende Vorsitzende.

Der Gymnastikverein Buch 1985 zählt zu den größten Vereinen in Albbruck. 278 Mitglieder sind registriert, davon 47 Kinder und zwölf Passivmitglieder. Mit immer neuen Projekten komme der Verein seinem Ziel, ein qualitativ gutes Angebot zu machen, absolut nach, ist die Vorsitzende Traudel Ebner überzeugt. Ein besonderer Höhepunkt war der Workshop "Straßenverteidigung für Kinder, Teenies und Erwachsene". An zwei Samstagen hatten 61 Jungen und Mädchen und Erwachsene daran teilgenommen.

Der Gymnastikverein Buch 1985 ist eine feste Größe im Dorf. Die Hip-Hop-Gruppen waren beim Jubiläumsfest der Bucher Trachtenkapelle aufgetreten und spontan hatten sich aus allen Gruppen Frauen und Kinder entschlossen, am Festumzug mitzulaufen. Gemeinderat Alois Eckert dankte für das Engagement und vor allem für die starke Jugendarbeit.

Als Wahlleiter hatte Alois Eckert eine leichte Aufgabe. Nachdem Conny Weigel, Stephanie Rüdiger-Nussbaumer und Beate Bauer mit großem Dank für ihren Einsatz aus dem Vorstand verabschiedet worden waren, wurden Edina Muslic zur stellvertretenden Vorsitzenden, Rita Baumgartner zur Kassiererin und Minka Gottstein sowie Nicole Weißenberger zu Beisitzerinnen gewählt. Hildegard Schupp und Renate Eckert wurden zu Kassenprüferinnen bestimmt. Mit Blick auf die kommenden Monate wurde als Termin für den Ausflug der 8. Juli festgemacht, an dem das Rosenfest in Nöggenschwiel besucht werden wird.

Elf Übungsleiterinnen bieten die Woche über für alle Altersgruppen ein Sportprogramm an. Marion Schmid und Yvonne Schneiderhan waren im vergangenen Jahr als Leiterinnen für das Kinderturnen der Drei- bis Fünfjährigen neu hinzugekommen. Sie wurden in der Hauptversammlung von Traudel Ebner willkommen geheißen. Nachdem Ramona Kaiser verletzungsbedingt ausgefallen war, hat Sarah Schäuble diese Übungsstunden übernommen. Gleichzeitig bietet sie auch jeweils dienstags von 18 bis 19 Uhr im Görwihler Hallenbad Aquafit-Kurse an. Besonderes Lob gebührte auch Carola Ebner, die gleich mehrfach Pilatesstunden anbietet und sich auch für den Kurs Faszien weitergebildet hat.